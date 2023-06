La senyora Brigitte ha decidit divorciar-se. Amb el Codi Civil a la mà, té dret a rebre una compensació per la seva dedicació a la família que ha permès que el marit centrés tots els esforços a treballar i guanyar diners. L’import de la compensació dependrà de la fortuna que pugui demostrar que ha anat acumulant l’espòs durant els anys de matrimoni.

Per defensar-se i obtenir una bona sentència, tots dos han contractat un advocat, un procurador, un detectiu i uns quants perits per valorar els ingressos del marit. Per ella, ell s’ha fet ric i per ell tot són confabulacions de l’esposa i els malparits que la defensen.

Uns anys més tard, la Brigitte 3.0 també decideix divorciar-se. Les seves circumstàncies familiars són idèntiques, però ara cal omplir la simple sol·licitud al chat gpt.family.court, que és l’aplicació que dictarà sentència.

En el primer cas, una magistrada experimentada dicta una sentència molt intuïtiva on lamenta que no ha pogut arribar a saber-ho tot del marit i dona per fet que les dues parts li han escatimat informació: moltes peticions de dades no han donat el resultat esperat, els testimonis han tingut atacs d’amnèsia significatius i els perits de cada part han sumat el mateix, però els dona un resultat diferent. Des que comença fins que hi ha sentència, el procés dura tres anys.

Chat gpt.family.court dicta sentència al cap de 30 minuts. Per fer-ho es connecta a la seva base de dades il·limitades: registres civil, de la propietat i mercantil; dades tributàries, municipals, cadastrals, moviments bancaris, geolocalitzacions, protocols notarials, agendes, consums, despeses... i amb això creua la ingent informació i ho deslliga íntegrament tot.

El cost material i personal del primer divorci és considerable: honoraris (ai!), tres anys d’espera, suspensions del judici (per vaga, per errors en les citacions, per mal funcionament de les connexions telemàtiques judicials, pel retard en la resposta de moltes institucions consultades...), ha estat complicat parlar amb l’advocat i la previsió del resultat sempre ha estat ambigua (depèn del jutge que ens toqui, és important que els testimonis no fallin, veurem què diuen els perits).

Per al divorci de la Brigitte 3.0 el cost del procediment ha estat zero euros. Chat gpt.family.court es va connectar així que va rebre la petició i va creuar tota mena de dades amb les quals va desxifrar la titularitat real dels negocis del marit, malgrat que estiguessin interposats amb societats o a noms de tercers. Va analitzar els ingressos, les despeses diàries, va dictaminar el valor de les empreses auditant-ne els balanços, descobrint-ne les participacions, els càrrecs, i els homes i empreses utilitzades com pantalla i els imports no declarats; va deduir-ne els beneficis creuant-li tots els emails, whatssaps, trucades, els viatges, les geoubicacions a través del mòbil i fins i tot va descobrir que alguns moviments delataven l’existència d’una amant a la qual mantenia i a la qual dedicava més diners que els que costava mantenir tota la família. Tot clavat, quadrat, constatat i irrebatible. En aquest nou sistema no hi ha possibilitat de recurs d’apel·lació contra la sentència; no cal.

Amb relació al cost personal de l’aplicació chat gpt.family.court, aquest comporta la inexistència del dret a la vida reservada, a la intimitat, a la protecció de dades i al dret a rebatre, a discutir i a qüestionar el plantejament de l’altra part en defensa pròpia. No hi ha rèplica, no hi ha dúplica, no hi ha error. El resultat és objectiu, infal·lible. Vint-i-quatre segles després, Demòstenes ha mort.

I al final de les experiències Brigitte i Brigitte 3.0, arriba la pregunta: en el moment d’enfrontar-se a un procés que acabarà amb una sentència, quina intel·ligència preferim?

Jo ho tinc claríssim, però la resposta la deixo per a una altra ocasió.