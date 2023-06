L’interès del públic pels plens municipals de Manresa és mínim. De forma excepcional, aquest dissabte s’omplirà el saló de sessions per a l’elecció de l’alcalde, igual com les esglésies s’omplen pels casaments i alguns funerals, però de normal als plenaris només hi assisteixen, durant una estona, els representants de les entitats que s’acullen al dret d’intervenir-hi, i que marxen en acabat. La retransmissió dels plens per internet no arriba a les dues dotzenes de visualitzacions en viu, inclosos familiars, companys de partit, i aquest articulista. Sabent això, que ho han de saber, sorprèn que els regidors s’esforcin tant en preparar-se discursos extensos, sovint profunds i apassionats, que no canviaran els vots decidits de bell antuvi per cada grup municipal. De vegades es tiren els plats pel cap en l’esperança que el diari en digui alguna cosa. No voldria pas inhibir-los l’esforç per guanyar-se el sou, però la migradesa de l’èxit mereixeria alguna reflexió.

Tant per al govern com per a l’oposició, el ple és el pitjor escenari per saltar a la fama, i ni tant sols n’aprofiten les possibilitats. Ja que es preparen els discursos, i el vídeo corresponent és als serveis municipals i a YouTube, seria raonable buscar els moments brillants i fer-los circular per les xarxes, a veure si alguna ocurrència es viralitza. És clar que per trobar-los cal que existeixin, i per tant les principals intervencions haurien de contenir mitja dotzena de fragments estel·lars, entre humorístics i profètics. Segur que a tots els partits hi ha un membre de l’executiva dotat per a la fiblada, i fins i tot per al sarcasme, que els pot escriure. Això pel que fa al ple, però de plens n’hi ha un cada mes, i els altres vint-i-nou dies no haurien de fer migdiada. Els problemes dels ciutadans apareixen quan apareixen, i el regidor no pot limitar-se a dir «d’aquí a tres setmanes ho duré al ple, on serà un dels trenta temes a debat». En la societat de la informació la resposta instantània és més que una opció, és una necessitat.