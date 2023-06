La Cerdanya, i la seva població amb més habitants i dinamisme, Puigcerdà, tenen una gran pressió del món urbanístic. Les empreses del sector troben fórmules per vendre pisos, hi ha construcció en marxa, sobretot a segons residents, i aquesta situació fa que el preu de l’habitatge estigui per sobre del que hi ha a comarques veïnes. El darrer exemple de les consqüències d’aquesta pressió urbanística el tenim en la promoció de 19 habitatges que s’ha penjat a la façana del cinema Avinguda. Els pisos, de més de 100 m2 i amb un preu que pot estar per sobre del mig milió d’euros, posaran punt final a la història d’un cinema, vaja, del cinema de Puigcerdà i de la Cerdanya. Els afeccionats al setè art perden una sala d’exposició de cintes noves. Encara que, val a dir, que una de les causes que els seus propietaris esgrimeixen com a determinant per prendre la decisió ha estat, justament, la manca de públic, una situació agreujada de la pandèmia de covid fins ara. Com passa en altres poblacions, com ara Igualada o Berga, hi pot haver solucions alternatives. Però, a Puigcerdà, el cinema donarà lloc a pisos.