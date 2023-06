En època de domini musulmà, els regnes del sud van acabar desmanegats abans de la Reconquesta. Es van dividir en taifes fins a perdre el sentit d’existir. A Galícia el minifundi agrari (dividir els conreus entre els fills un cop i un altre) ha deixat molts llogarrets amb més metres quadrats de murs de separació que de terra cultivable. Aquestes dues realitats, una històrica i l’altra geogràfica, poden fer reflexionar els ideòlegs (si és que hi ha algú al comandament) de la partició administrativa catalana en curs. Començat al Moianès el fenomen de comarquetes o comarquines (caldrà inventar un nom), la velocitat i unanimitat mostrada pels moianesos a l’hora de constituir-la ara contrasta amb el Lluçanès, on s’ha barrejat entusiasme de campanar amb decisions salomòniques de la jerarquia governant local i nacional. Només hi veig càlculs electorals, han obviat l’absència de sinergies i, sobretot, la divisió d’opinions a les viles. Alguns vilatans esperats a Prats en professó festiva es giren d’esquena.

El nou alcalde de Sant Feliu Sasserra convocarà a final de mes, pocs dies després de prendre la vara de comandament, un ple per deixar el Lluçanès i reintegrar-se al Bages. La nova alcaldessa de Merlès, filla de l’anterior, no vol ni sentir-ne a parlar. El seu poble seguirà al Berguedà, mantenint la seva històrica geomorfologia. Els polítics líders d’aquest desori mai faran dues pràctiques molt sanes: l’autocrítica i la correcció vers els projectes malparits. En lloc d’això, opten per xutar endavant creant un ens amorf. Fien a les properes eleccions del 2027 la legalització i els salaris a repartir. A hores d’ara, ningú dels promotors ha sabut explicar amb rigor ni concreció els avantatges pràctics d’aquestes estructures administratives basades a mirar-se melics.

Escapçats el Bages i l’Osona, ara en podran venir més. A finals de segle podrien haver-hi cent comarques. Apel·lant als sentiments d’arrelament a un poble i els seus voltants, la propera serà l’Alta Segarra. Si fos d’allà demanaria ser la quaranta-quatrena comarca de seguida. El Bisaura podria ser la següent. La posen mirant a Ripoll o a Vic, segons la temporada de vot. La riera Gavarresa també dona per a una demarcació fluvial. Artés i Avinyó es podrien disputar la capitalitat. I podria seguir proposant-ne una i una altra. Com el Montserratí, al voltant de la muntanya de tal nom.

El cinisme o la ironia són recursos per treure transcendència de fets fútils presentats com a essencials, com el cas que ens ocupa. Joaquin Sabina, tibant de sornegueria, acostuma a relatar les últimes paraules del seu pare al llit de mort: «¿de dónde sacan tanto dinero las diputaciones provinciales?». No és el Rosebud d’Orson Welles a Ciutadà Kane referint-se al clítoris de la seva amant, però l’home tenia tota la raó. Ho reconec, aquests dispendis barroers em roben algunes hores de calma espiritual, però confio a no endur-me’ls a la tomba. Tot i que a vegades somio operaris posant rètols verds amb noves divisions comarcals per tot arreu. O és real?