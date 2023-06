Manresa és una ciutat grisa, ho tenim clar, oi? És així i punt. Duem tota la vida escoltant la punyetera lletania de la grisor manresana. És el més genuí mantra MTV (acrònim de Manresà de Tota la Vida / fon. ang. emtivi) fonamentat en la nostàlgia d’un passat en el qual, sembla ser, Manresa era una ciutat irisada on les llambordes eren de carquinyoli i de les fonts en rajava orxata. En el fons, però, les causes d’aquest murmuri rauen en el sospir de qui no ha superat la crisi industrial –tèxtil però també minera– que va petar de ple aquí, arreu del Bages i amb Manresa com a epicentre, durant els anys noranta del segle passat.

Per a la Manresa que conserva el primer edifici industrial del país, de l’Estat i de l’Arc mediterrani (Fàbrica dels Panyos, 1818), va ser dur acceptar que, gairebé dos-cents anys després, el cor fabril de Catalunya deixava de bategar. Ho entenc perfectament perquè soc fill d’una família obrera que va ser víctima d’aquell esfondrament, de l’atur i del sisme social que va representar. En tot cas, però, calia tancar aquest dol i assumir, definitivament, que aquella Manresa industriosa ja és història i que la burgesia local que la va impulsar, ja fa molt de temps que va abandonar la ciutat. Al marge de la pròpia grisor causada per aquesta crisi tan nostrada, però, fins ara tampoc s’havia reconegut prou la grisor aliena. Perquè la centralitat que Manresa ocupa en el conjunt del país, sovint no s’ha vist corresposta pel conjunt de les institucions: històricament, l’Església pairalista sempre ha finançat una capitalitat vigatana; i durant anys, la Generalitat autonomista es va dedicar a aviciar la Catalunya catalana (sic) mentre l’Estat centralista sempre ha preferit invertir a l’encara ara menys indepe Cinturó barceloní. Ha estat enmig d’aquesta «zona gris» que, a grans trets i com a resposta, s’ha configurat una identitat local singular: una Manresa tremenda i llibertària, titllada de massa esquerranosa i xarnega per a alguns, i d’excessivament republicana i separatista per a altres. És així, a la manresana, sense l’ajut de patronals ni de bisbats, que la ciutat ha anat abandonant el lament del ploricó per recuperar la iniciativa de qui s’estima.

Per a la Manresa que també conserva la primera llibreria del país i la quarta d’Europa (Llibreria Roca, 1824), és el moment que la seva matèria gris aposti pel patrimoni cultural –el material i immoble on s’aixopluga i s’hi recrea el de caràcter immaterial i intangible– com a eina de benestar humà. L’aposta quant a la salut ambiental, per exemple, passa pel corredor natural de l’Anella Verda, potenciant-lo com a cinturó ecològic d’itineraris comarcals, amb el passeig del Riu, la vall del Paradís i el camí de la font de Fans com a prioritats. Pel que fa al diàleg educatiu i creatiu, les apostes passen pel pla universitari de la Fàbrica Nova, pel projecte del Museu del barroc de Catalunya, per l’Anònima com a fàbrica de «cultura transformadora» i per la construcció dels nous equipaments en matèria d’història i de memòria com l’Arxiu Comarcal del Bages i l’Arxiu Municipal de Manresa. Referent a la cohesió urbana, s’ha d’anar a totes amb el repte rehabilitador del barri Antic, essencial per tenir un centre històric que, més enllà de l’èxit que ja té com a punt de trobada on jalar i fer-hi el got, s’hi visqui amb tranquil·la quotidianitat. Tot plegat són apostes que s’han de continuar vertebrant al voltant del relat sobre la Manresa medieval on conflueixen l’aigua de la Séquia, el vi del Bages, la Llum de Montserrat i la il·lustració de l’Home-del-sac.

La Manresa que fa més de mil anys ja era capital de comtat i de frontera –d’avantguarda, tremenda i bigarrada– de la Catalunya Vella; i que avui continua com a principal ciutat de la Catalunya central, es troba en un punt d’inflexió important. Que la cançó faveta de l’enfadós no ens faci desertors. Aboquem, definitivament, la grisor manresana a la seva extinció.