Els moviments socials progressistes volem entendre aquesta ressaca electoral al Regne d’Espanya, cadascú té la seva teoria. Jo la meva la veig a Osca. Quatre partits d’esquerres (Podemos, IU, Cha i Equo) van anar en quatre llistes, totes van quedar una mica per sota del 5% que necessitaven per entrar. Sumen el 18%; si anaven junts, haurien aconseguit cinc regidors. No va ser així i aquests vots se’n van en orris. La conclusió d’aquest disbarat és que el PP governarà amb Vox. Cadascú arrossegarà les seves pròpies penes. Les meves, i les de tants altres, no van de la caiguda d’un partit o un altre, ni d’un candidat. No és tant perdre en una partida en què si no hi ha unitat d’esquerres a ningú li semblava realista guanyar, ni tan sols encara que els seus candidats tinguessin bons números. Guanyar ha quedat deslluït quan veus augmentar el feixisme amb la bandera que sigui. Al regne espanyol van ser majoria els que són el partit més corrupte de la recent història democràtica del regne, els que van clavant punyalades socials amb somriures. Els mateixos que no van tenir empatx a rescatar bancs en una crisi creada per ells que va ser la bombolla immobiliària. Els que venen habitatges de protecció social a fons voltors, els que privatitzen serveis de la sanitat i que vol que treballis fins als 70 anys, els que empobreixen l’ensenyament públic a costa de reduir les partides econòmiques en els pressupostos any rere any, els negacionistes que retarden els remeis i volen aturar el canvi climàtic amb testos de flors als balcons. Tenim excepcions, però la clau és saber si les persones que els voten coneixen totes les dades abans. El trist és que crec que a molts els és igual i només ho recorden quan els afecta directament. Perquè pocs dies abans de passar les municipals i autonòmiques veiem aquesta dreta- ultradreta que es treu la careta i comença a parlar de derogar mesures. Fa pocs dies Feijóo va dir que vol eliminar l’impost a les grans fortunes aprovat pel Govern de coalició durant un acte organitzat pel Cercle d’Economia de Barcelona. Davant dels lobbies empresarials, el polític popular es va animar i es va comprometre a «tornar» la imposició de Patrimoni a les comunitats autònomes, una cosa estranya perquè és un impost cedit a les autonomies. Però alhora va insistir que és un tribut «injust», per la qual cosa cal derogar-lo: «No es pot pagar sempre pel mateix cada any», va afirmar. Mentida més que clara. Un impost, l’eliminació del qual beneficia exclusivament les rendes més altes. Cal tenir en compte que si s’eliminen impostos seran la sanitat pública, l’educació pública i tota la resta de serveis públics els que patiran la manca de finançament. Ho pagaran els que menys en tenen. Però què es pot esperar del PP i Vox que van votar aquests dies a Brussel·les contra una llei per evitar l’explotació laboral i el treball infantil, llei per sancionar les grans empreses que es beneficiïn de l’explotació laboral o que no siguin mediambientalment sostenibles. Som en una dècada clau per evitar els pitjors escenaris d’escalfament global, i moltes ciutats i regions al regne espanyol estaran en mans de partits que neguen o resten importància a la crisi climàtica. Partits que neguen drets essencials. Que volen eliminar les diversitats de llengües al regne i al mateix temps volen potenciar la tauromàquia i la caça perquè diuen contrarestar l’ecologisme radical. Som en una lluita de classes i el treballador/a, petit empresari, pensionista que no vulgui veure que votar la dreta i ultradreta tingui el color que tingui és anar enrere i és un suïcidi social és que no vol veure allò evident. És per això que el 23 de juliol vota pensant en el teu futur, en el dels teus veïns i família. No privatitzis ni el teu ni el seu futur.