Es treballaran polítiques coordinades en el temps, amb recursos i sobretot visió estratègica per tal d’implicar-hi totes les administracions públiques, empreses, entitats i ciutadania. És considera un projecte estratègic transformar el Centre Històric i revitalitzar-lo amb noves iniciatives». Això és el que diu sobre el barri vell (el Centre Històric, diu el text) el pacte de govern per a Manresa signat per ERC, PSC i Impulsem, que avui prendran el comandament de la casa gran de la capital del Bages. No és una declaració d’intencions plena de detall. És, de fet, el que es podria reclamar de qualsevol àmbit de govern de Manresa: treballar amb recursos i visió estratègica; implicar administracions, entitats i ciutadania. Posin-hi qualsevol tema, que el text funciona. No és molt.

El barri vell (és antic i històric, però vellíssim) és una (la que més, la que més de més) assignatures pendents dels governs de la ciutat des que el general José de Armendáriz la va deixar per fer-hi coses a la brasa. D’això en fa tres-cents anys. El nucli històric reclama de fa dècades una operació a fons per retornar un cert esplendor al que hauria de ser el rovell de l’ou d’una ciutat que es reclama un punt d’interès potencial turístic i que ha fet de la seva història un argument per vendre’s arreu.

El barri vell hauria de ser la cirereta d’una ciutat que creix amb cert desordre arquitectònic i amb unes operacions urbanístiques que no han estat precisament celebrades amb olés ciutadans. Si la ciutat no es mira el seu melic patrimonial amb un afecte paternal no hi haurà massa a fer. El nucli històric, no cal que els ho digui, cau a trossos, i només la constància dels seus veïns, la capacitat de resistir del comerç tots els embats cojunturals que ens regala dècada sí, dècada també l’economia i la valentia de la restauració i l’oci que ha apostat per revaloritzar l’entorn fan que el barri sigui visitable, passejable, mostrable al forani.

L’argumentari del manresanisme mainstream reclama «autoestima» als ciutadans, però una mirada objectiva al barri vell desmunta qualsevol intenció per bona que sigui. El que cal és molta autocrítica, tones d’autocrítica. No s’ha pogut abordar fins ara en el seu global el problema. D’acord. Calen recursos ingents. D’acord. Però la transformació del centre històric hauria de ser la vara de mesurar de l’actuació dels governs municipals. La nova seu del Govern, el museu del Barroc o el projecte de Fàbrica Nova hi haurien d’ajudar, però queda un munt de feina. I es va tard.