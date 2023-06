S ’han constituït els ajuntaments. Les sales de plens majoritàriament han estat una expressió d’alegria en què familiars, amics i els que han ajudat l’alcalde o alcaldessa a ser-ho s’han abraçat i petonejat. Veritablement, l’acte, generalment una mica encarcarat i fred, té el seu moment de clímax, aquella vara que es rep de manera protocol·lària amb les dues mans obertes i que, un segon després, s’alça amb una mà, empenyent al cel, i deixant una americana desmarxada en la foto que serà record de vida. I quan el vell alcalde la repassi en el seu pas per l’Ajuntament tornarà a sentir els aplaudiments i a sentir les abraçades.

No tots els alcaldes o alcaldesses tanquen el llum de l’habitació amb la mateixa sensació. Ni tots els que s’han quedat a un trist de ser el màxim representant del municipi inicien el mandat tranquils. Queda un rau-rau a l’estómac per no haver fet un pas més de flexibilitat, per no haver estat prou seductor, per errors del passat que ara passen factures, per tendències de vot que fan que se situïn en majories més dèbils o que cedeixen la seva posició dominant a altres grups. A Manresa hi ha hagut xiulada, a Barcelona hi ha hagut un pacte inesperat (o no tant, perquè fa quatre anys ja es va evitar el govern d’ERC amb el vot i tot el muntatge de la llista de Manuel Valls), a Monistrol de Montserrat hi haurà govern del PP malgrat els intents per un acord impossible, a Ripoll... aquest és un cas a part que farà omplir moltes pàgines als diaris. Algunes situacions preocupen.

A aquells que són nous alcaldes i alcaldesses, i als que han quedat a l’oposició, els ciutadans els exigim feina, dedicació i llum per fer créixer pobles i ciutats. Que demà ja tothom dormirà millor.