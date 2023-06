Els braços en angle amb les mans juntes al davant de la panxa era la postura comuna dels set membres del govern català situats a primera fila de la fotografia feta al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat després de la remodelació de l’executiu. La posició dels dits presentava alguna particularitat però en tots els casos hi havia contacte entre les dues mans i, essencialment, es tractava de la mateixa postura. Entre els nou de la segona fila hi havia un parell d’homes amb les mans a l’esquena, però la variació era l’excepció a la regla. La uniformitat era especialment significativa un dia en el qual es remodelava l’executiu. Uns marxaven i altres entraven, però el resultat era un mateix gest.

Però què vol dir aquest gest? Li demanaré al bot LuzIA, que estarà encantat de respondre’m per sortir al Regió7 en comptes d’haver de fer un altre treball de classe d’alumne dropo. Segons la intel·ligència artificial, «aquesta posició dels braços sovint indica que la persona es protegeix a si mateixa o està insegura. També pot ser un senyal que la persona se sent incòmoda o ansiosa en la situació actual».

I si li demanes resposta ampliada: «també pot ser una forma en què la persona intenta mantenir una distància emocional amb els altres, o bé està tractant de mantenir-se calenta si està en un lloc fred. En general, és important tenir en compte altres senyals no verbals i el context en què es produeix aquesta posició dels braços per interpretar-la adequadament».

A això anem. Sembla clar que tanta coincidència no és fruit de la casualitat. Es tracta d’una postura pactada de forma més o menys explícita. Així que el primer que transmet és que els polítics de la fotografia tenen nocions de comunicació no verbal, ergo els seus gestos no indiquen res, perquè no són autèntics sinó una convenció.

Transmeten que hi ha una mena d’equip de futbol uniformat no amb la mateixa samarreta sinó amb la mateixa postura. Cosa que per una banda transmet precisament esperit d’equip però per una altra que els membres són intercambiables per peces amb la mateixa postura, i el grup esdevé més postura compartida que personalitats reconeixibles. Els polítics no se n’adonen, però estan desapareixent com si fossin fantasmes precisament per coses com aquestes: manca d’autenticitat, de perfil propi, excés de domesticació, seguiment al peu de la lletra del manual de no cagar-la a canvi de passar com si no hi haguessin estat. Així que govern igual a postureig?

O, potser, és que tenien fred.