Mamma mia! El veïnat ja té tema de conversa, els crits s’han sentit per tot el barri, les xafarderies sobre la infidelitat i el perquè tenen tantes versions com botiguetes on es parla del safareig del moment, els «vaffanculo» s’escapaven pel balcó obert, i la privacitat i les formes han anat en orris, perquè ningú ha posat «aqua in bocca» mentre es fotien els plats d’espagueti pel cap; bé, en aquest cas serien els plats de bacallà a la manresana, perquè la temperamental brega que podia haver passat a qualsevol carrer de Palerm, on bull la sang siciliana, ha succeït en el més nostrat del cor de Catalunya.

El culebrot que ens han ofert ERC i Junts no té res a envejar a les escenes més delirants d’aquella mítica pel·lícula, retrat de la rauxa mediterrània, que als anys seixanta va dirigir Pietro Germi; en la versió casolana d’aquest Divorci a la italiana els primers fan de Marcello Mastroianni i els segons de Daniela Rocca, mentre que PSC i Impulsem Manresa han jugat el rol de la Stefania Sandrelli, la tercera en discòrdia.

Aloy li ha fet el salt a en Bacardit, però no amb qualsevol, s’ha muntat un trio amb el noi de can socialista, on feia temps que passaven gana de regidoria, i els nous llogaters d’Impulsem a la casa gran, que en trauran un despatx més ben ubicat. Que la parella passava per un mal moment ho sabia tothom, i que això acabaria com el rosari de l’aurora estava cantat, i encara més després de les floretes que un i altre es van dedicar en el ball de campanya electoral; ja no els unia ni el festeig per la independència, les infidelitats per l’autoria dels grans projectes i els retrets per les teranyines que se’ls acumulaven pels racons eren a l’ordre del dia, però airejar els draps bruts de les negociacions i exigir el comandament a distància de la llar per part de qui ara se sent ultratjat, a qui la ciutadania li va concedir els pantalons consistorials, no ha estat massa prudent; això amb en Junyent, políticament més moderat per edat i experiència, no hauria passat.

Ara som a totes les tertúlies per alimentar retrets i ressentiments del fracàs nacional d’uns i altres, però el cert és que quan una parella no s’aguanta, la primera excusa ja val per començar a posar distància; en aquest cas el divorci no és una tragèdia, la tragèdia hauria estat la continuïtat d’un matrimoni que no se suportava, tot plegat l’esfondrament d’una relació entre dos arquitectes en la qual tremolaven els fonaments. Que podien haver partit peres amb seny català i no amb rampell italià? Potser sí, però la història d’amor per conveniència s’ha acabat i ara cal que els nous amistançats polítics s’arremanguin i es posin a treballar; mai sense oblidar que, com deia en Groucho Marx: El matrimoni és la principal causa del divorci.