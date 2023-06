Cada dia m’agraden més les persones grans i em fan més mandra les petites. Tinc la sort de viure en un barri on rares vegades hi ha turistes i cada matí esmorzo amb persones conegudes: comerciants locals i veïns. La perruqueria és una font de saviesa i de persones d’edat avançada. L’altre dia en va sortir una encantadora dona de 92 anys, que em va dir una cosa així com que la vida era senzilla i meravellosa, però que quan te n’adonaves era massa tard. Com podia caminar tan lleugera? Portava un bastó, però anava sola per la vida a una velocitat important i envejable. Després tenim el Francisco, un home de 90 anys que s’ha trencat el fèmur i cada dia el veiem amb un caminador. Va molt lent, però no perdona ni els diumenges. Diu que si no fa la volta a l’illa cada dia no es recuperarà i no es podrà aixecar del sofà. També tinc la sort de tenir una superilla davant de casa, i a la nostra us prometo que no hi ha ni guiris borratxos ni nens fora de l’horari escolar. Gairebé sempre hi ha vells prenent el sol i deixant passar les hores. L’altre dia vaig descobrir una senyora que fa 50 anys que va a nedar a la piscina municipal del barri. Té 86 anys. Analitzo, m’aturo i penso què tenen tots aquests vellets adorables i savis que saben disfrutar de la vida, que caminen lleugers i que no estan emprenyats. I la resposta no és que hagin tingut una vida fàcil. Com totes les persones, han patit injustícies, malalties, abandonaments i desgràcies, però alguna cosa tenen en comú que els fa gaudir de la vida amb alegria i sense témer la mort. ¿Saben aquesta motxilla que tots portem a les espatlles, plena de problemes, traumes i dolor? ¿Aquesta que cada aniversari pesa més? ¡Sí, aquesta! Doncs aquests vellets ¡se la van treure! A una fins i tot se li va morir un fill. Hi ha cap motxilla més bèstia que aquesta? Segurament sí, però si fem un petit esforç, ens la podem treure i caminarem molt millor. Però no s’ha de trigar gaire, perquè pots córrer el risc d’oblidar que la portes, creure que hauràs d’anar tota la vida amb aquest pes a les espatlles, i és llavors quan acabaràs com aquests vells cabrons que se’t colen al súper, et criden quan vas en bici o s’enfaden molt quan regues les plantes i els cauen quatre gotes al cap. La felicitat a l’edat adulta existeix i consisteix a treure’s la motxilla a temps. Nota: no ho has de fer sol. Hi ha persones especialitzades a treure-les. Es diuen psicòlegs.