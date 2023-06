Em tranquil·litza pensar que quan llegiu això ja sabreu amb certesa qui mana al vostre ajuntament (i a Barcelona, si us plau, com ens han marejat!). Ni vostè es mereix haver hagut de suportar el bombardeig especulatiu, ni un servidor haver d’afegir-me a les veus que qualifiquen/desqualifiquen polítics d’una o altra escuderia. No depèn dels ajuntaments salvar el món, que la gent no tingui problemes per arribar a final de mes, o que l’ensenyament i la sanitat pública funcionin eficientment. A hores d’ara ja hauríem de tenir clar que la cosa pública té dinàmica pròpia, allunyada del batec diari del carrer, per molt que s’escarrassin a fer veure que els nostres vots la controlen. Els pactes postelectorals que han configurat bona part dels ajuntaments (i molts governs autonòmics espanyols) han evidenciat la falsedat de les promeses electorals i fins a quin punt es respecta la voluntat dels ciutadans, quan les negociacions se centren a mantenir cadires, sous i funcionariat fidel per damunt de qualsevol altra consideració del bon govern. La tranquil·litat nostra (seva i meva, amic lector) és que tenim quatre anys per comprovar si es mereixen que els tornem a votar. A més a més, juga a favor nostre que a molts defraudadors de la confiança política els han vingut les cuques pel que els pot passar el 23 de juliol, just després d’haver perdut bous i esquelles a les municipals. Tots estan tirant d’hemeroteca per recuperar el missatge subliminal de la factoria Zaragoza-Iceta («Si tu no hi vas, ells en tornen»), que va dur Carme Chacón al ministeri de la Guerra pel rècord de 25 diputats aportats pel PSC a la victòria del mentider Zapatero, el 2008, enfront del PP. Paradoxalment, a Catalunya, fins a aquells moments l’enemic a abatre havia estat el PSC, sobretot pels convergents delerosos de l’hegemonia política que es disputaven amb Pasqual Maragall, de qui feien circular que era un «borratxo» en sopars d’amics, reunions i trobades socials. Finalment, a Maragall el van fer fora els seus per mandat de Madrid, i no pas per les desqualificacions de l’enemic polític. Però la història es repeteix des d’aleshores entre els partits independentistes (!?) en la recerca de l’hegemonia política: es malparla de mossèn Junqueras, de la corrupta Borràs, del fugitiu Puigdemont, o de la poca talla que dona Aragonès. Però de l’Illa no en parlen, perquè ara va damunt l’onada i el necessiten per mantenir el poc o molt poder que han salvat, les cadires i els llocs de treball per a tanta estructura de partit com tenen muntada. Amb el missatge que avui ens envien els pactes municipals podem valorar tranquil·lament, pacient lector, si hi veiem voluntat sincera de corregir maneres de fer. El 23 de juliol no ho dubti: el vot és nostre i la culpa, segurament, d’ells.