Agraïment al personal sanitari

El dia 5 de juny, el meu marit Francesc Casado Cano va ingressar d’urgències per unes analítiques molt alterades. Quan les va veure la seva metgessa del CAP Bages, la Dra. Judit Ginesta, li va dir que anés directe a l’hospital d’urgències. Tot i que va estar molta estona esperant al box per entrar, en el moment el van atendre i va tenir un tracte molt bo. I també més tard quan el van pujar a la segona planta durant tres dies. És per això que voldria agrair a tot el personal sanitari dels tres torns pel tracte rebut tan humà, amable i professional amb el qual el van atendre. Moltíssimes gràcies.