Fins i tot en un municipi petit, l’Ajuntament és una maquinària administrativa molt important. Un municipi modest -per exemple- de cinc mil habitants pot tenir fàcilment un pressupost d’entorn de deu milions d’euros i una plantilla de mig centenar de persones, i més d’un centenar si es compten serveis municipals indirectes. En el món privat, aquestes són magnituds d’una empresa prou considerable. Des d’ahir, aquestes maquinàries estan funcionant en pilot automàtic, i podrien continuar fent-ho una bona temporada perquè, de fet, la major part dels serveis els presten plantilles que saben perfectament com aplicar la seva rutina diària. Tanmateix, sense polítics no hi ha res més que rutina, i no hi pot haver ni millora ni progrés. Els nous equips de govern s’han d’organitzar ràpidament i posar-se al capdavant. Barcelona, malgrat com va anar tot, i Girona, per exemple, ja tenen les regidories atribuïdes. A les nostres capitals, cap no ho ha fet, i en algunes es desprèn la sensació que no hi ha gaire pressa. En altres, el repartiment ha d’estar fet, perquè, si no, no hi hauria pacte, però igualment sembla que no tenen pressa per explicar-ho. No fa gaire efecte d’anar per feina, com caldria.