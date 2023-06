Totes les ciutats de dimensió mitjana tenen una àrea en la qual els ciutadans troben uns serveis que no poden obtenir en cap altra: el centre. Per anar al notari, per trobar una empresa de publicitat o un comerç especialitzat, hem d’anar al centre. L’arribada de ciutadans des dels barris o des de poblacions veïnes per gaudir d’aquests serveis fan que aquest centre sigui un dels elements que atorga un nivell de capitalitat a la ciutat. És per això que també hi trobem edificis singulars d’empreses o administracions. Hi ha altres elements de capitalitat, com per exemple el fet d’oferir estudis universitaris o tenir centres sanitaris d’àmbit comarcal; encara que aquests, en l’urbanisme actual, se solen ubicar a zones perifèriques. Com que anar cap al centre és quelcom necessari per als ciutadans, aquest es veu enriquit amb la ubicació de nombrosos comerços, serveis de restauració, serveis financers, llocs d’oci i espectacles... La gent som conscients de ser a Manresa, sobretot quan som al centre. Des dels barris «baixen» a Manresa i des de «fora» van a ciutat.

On és el «centre» de Manresa? Antigament, era l’eix plaça Major-Sant Domènec-plaça de Crist Rei. Aquest centre va quedar estroncat per l’esfondrament de l’activitat econòmica del Barri Antic. Avui el podríem situar a l’eix plaça de Sant Domènec-plaça de Crist Rei-plaça d’Espanya. Una de les claus perquè el centre sigui dinàmic i mantingui el seu rang de capitalitat a la ciutat és l’accessibilitat. Quan el Barri Antic es va fer cada vegada més inaccessible va anar perdent importància i, conjuntament amb altres motius, la zona va quedar com està ara. És un dels grans fracassos de la història de l’urbanisme de la nostra Manresa. L’accessibilitat depèn principalment, en primer lloc, de l’existència d’uns carrers amplis que comuniquin la perifèria amb el centre. En segon lloc, d’una gran quantitat de places d’aparcament a un preu mòdic. En tercer lloc, de l’existència d’una completa xarxa de transport públic amb capacitat i freqüència suficients. L’accessibilitat a la zona de Sant Domènec (el centre del nostre centre) és bona. Les carreteres de Vic i de Cardona, juntament amb la Muralla, la faciliten. Esperem que no facin d’aquests accessos uns «embuts» i que l’accessibilitat no es compliqui per als veïns i els visitants. Ja seria hora que anar a Manresa, per als ciutadans de la nostra comarca i de les comarques veïnes, sigui un fet amable i atractiu, no com ara que només venen quan no tenen altre remei.