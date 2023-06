Això és el que el papa Francesc ens demana per tal d’aturar els efectes del canvi climàtic, tan catastròfics, i així protegir la creació, una creació que no ens pertany, sinó que, com hauríem de recordar, és un «do de Déu».

Davant d’una delegació de líders interreligiosos britànics, Francesc urgia els estats a promoure «nous models econòmics i noves polítiques, amb visió de futur, davant la necessitat urgent de protegir el medi ambient», tan amenaçat als nostres dies. El papa, que recordava «la revolució industrial a la Gran Bretanya», amb el seu «llegat d’enorme progrés tècnic i econòmic», subratllava que aquest mateix progrés portà també «un indubtable impacte negatiu sobre el medi humà i natural». Com ha dit diverses vegades el papa, sobretot a la seva encíclica «Laudato si», hauríem de ser conscients de la «urgent necessitat de protegir el medi ambient i treballar per fer front als efectes del canvi climàtic», prou evidents i prou devastadors, amb el constant augment de les temperatures, els cada més nombrosos i incontrolats incendis forestals o l’elevació del nivell del mar. Degut a la manca de pluges (durant mesos) a Catalunya i a nivell global i la consegüent sequera, el papa ens recorda que «el nostre compromís de salvaguardar la creació, ha d’inserir-se en un esforç més ampli, per promoure una ecologia integral que respecti la dignitat i el valor de cada persona humana». I és que són ben evidents els efectes nocius del canvi climàtic, i, per això, com ens diu el papa, ens cal «reconèixer els efectes tràgics dels danys ambientals» que estem patint. Com ens recorda el papa, «les crisis ambientals i socials del nostre temps no són dues crisis separades, sinó una de sola i això requereix la creació de nous models econòmics» que ajudin a frenar l’agressió al planeta. Per això el papa ens encoratja a viure «una conversió ecològica, fundada en els valors de respecte a la naturalesa i de solidaritat humana» i a «preocupar-nos pel futur de la societat». El papa, que destaca la importància del «cor dels joves» que lluiten per protegir el medi ambient, ens demana de «recolzar la necessitat d’un canvi de rumb, amb visió de futur, que tingui com a objectiu el desenvolupament humà sostenible». El papa ens urgeix a estar «al costat de les víctimes de la injustícia ambiental i climàtica i a posar fi a aquesta insensata guerra contra la creació». Quan cada vegada són més prolongats els temps de sequera, amb mesos i mesos sense pluges, seguits d’aiguats forts, amb incendis forestals devastadors i amb l’augment del nivell del mar, els dirigents dels estats haurien de fer cas de les paraules del papa, per tal de apostar per una conversió ecològica que ajudi a salvar el nostre planeta.