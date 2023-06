Els incendis del 15 de juny del 2022, en primera persona

Dijous es va complir el primer aniversari dels incendis que els dies 15 i 16 de juny del 2022 van afectar el Solsonès i van calcinar unes 400 hectàrees als municipis de Castellar de la Ribera i Lladurs.

Sortia de la barberia amb els meus fills quan, després d’una tempesta elèctrica, vaig rebre l’avís d’un primer incendi a Lladurs en les proximitats del pantà de la Llosa del Cavall. Recordo observar, aparcat damunt d’una rotonda sortint de Solsona en direcció a Sant Llorenç de Morunys, una petita columna de fum a l’esquerra de la presa de la Llosa del Cavall. La pluja de llamps, però, ens havia deixat més sorpreses, i sembraria d’incendis la zona de la ribera Salada i serra de les Cases, a Castellar de la Ribera, convertint-los en una força voraç que no tenia aturador. Aquella nit seria llarga, i molts veïns de les zones afectades i de la comarca i comarques veïnes, així com cossos operatius, lluitarien en una nit que seria molt llarga.

Recordo, com si fos avui, trucades a veïns demanant ajuda. A part del risc que suposa un incendi per a les persones, les cases, els animals i els boscos, els seus efectes no s’acaben aquí. El foc és devastador. El foc transforma, i de quina manera. Una vegada vaig assistir a una xerrada on dues ponents exposaven, alegrement, que el foc transformava el paisatge, que era un accident necessari; els vaig dir que, si tenien pebrots, que fessin extensiva aquesta teoria a algú que se li cremava casa seva i se li transformava el paisatge.

Un incendi no només transforma el paisatge; no es tracta només del lloc on vius i de l’entorn en el qual et mous, sinó també d’allò que ets; és una qüestió d’identitat, quan es crema la teva comarca, també es crema una part de tu.

Malgrat tot, els incendis forestals no desapareixeran. No hi ha voluntat de desplegar polítiques forestals per combatre els incendis. Els focs només s’apaguen a l’estiu, quan s’hi hauria de treballar tot l’any. S’ha passat de la política estratègica a la de curta mirada, a la política de Twitter, a la de curt termini. Amb aquest escenari, per desgràcia, ens trobarem amb molts altres 15 de juny que cremaran tant o més que ho va fer fa un any al Solsonès.