Canviar de vot no és tant difícil com abandonar uns colors esportius, però Déu n’hi do. L’elecció de la papereta té una gran component d’inèrcia, i per modificar una inèrcia cal oposar-li una resistència d’intensitat equivalent. Quan en un municipi creix de sobte l’extrema dreta, alhora que reculen els partits tradicionals, cal preguntar-se quin gran obstacle ha frenat la inèrcia ciutadana de tornar a votar el mateix de sempre.

Què ens fa abandonar el partit de tota la vida? Potser la causa és la mateixa que explica altres desamors més o menys vitals: la desil·lusió per la manca d’una resposta a l’altura del nostre afecte. Me’n vaig perquè les teves desatencions m’han trencat el cor. Perquè estàs tot el dia amb la colla, la feina i les teves dèries, i a mi em deixes de banda. Perquè quan vull contacte em dius que demani hora a la secretària. Perquè quan toca fer coses t’entretens amb teories i discussions. Perquè no cuides les plantes i tot s’embardissa, no vas posar reixes i van entrar a robar, el noi no troba feina i tu no el tranquil·litzes. I quan te’n faig retret em dius: vigila, que vindrà un dimoni amb banyes i ens implantarà un govern polifòbic de molta por i encara més vergonya. L’amenaça pot funcionar un parell de vegades, però esgota aviat la seva eficàcia.

El governant o el candidat que vulgui frenar l’extrema dreta ha de procurar que la gent (tota, no només la seva) no deixi d’estimar-lo, i la planta de l’amor s’ha de regar cada dia, també en la relació política, on el factor sentimental és bastant més important del que creuen els politòlegs de despatx.

Tots volem ser estimats: per la família, pels amics, pels companys, pels del bar i la botiga, pel venedor de cupons, i també pels polítics. És el mínim, ja que els votem. El primer símptoma que la relació es refreda és l’abstenció, i a Manresa va superar el cinquanta per cent. Però el següent pas, si ningú hi no fa res, ja pot ser deixar-se seduir pel populisme que ens afalaga prometent carrers nets a base de lleixiu.