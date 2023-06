La notícia corre pels grups de missatges de la Cerdanya com una estocada. El Cinema Avinguda serà enderrocat. Al seu lloc de privilegi al centre de Puigcerdà hi aixecaran un bloc de pisos que, vists els preus del mercat immobiliari de la comarca, podran comprar les butxaques més plenes per a segona residència o directament com a producte financer. Les sessions al cinema Avinguda formen part de la memòria dels puigcerdanesos i cerdans. Una sala gran, amb dimensions d’una altra època que no ha pogut lluitar contra la nova cultura de la incultura i la piconadora del mercat urbanístic. Els propietaris s’hi han vist abocats com s’hi veuen els ramaders amb terrenys urbanitzables que un dia se’n van a dormir amb el dilema: continuar treballant unes terres per un negoci esclau que te les hores comptades o acceptar l’oferta econòmica del promotor immobiliari que li resol la vida i deixa un parell d’habitatges pels descendents. És una tria cruel. Amor per la terra o per la família. Els missatges van corrent amb les imatges de la lona instal·lada a la façana del cinema. Pisos exclusius. Cases exclusives. Preus exclusius. Cerdanya exclusiva que aixeca pletes arreu per a vacances i caps de setmana de catàleg. Pobles tant nous com buits entre setmana que es creen a Ger, a Riu de Cerdanya a Queixans. Grues que dominen la plana per sobre dels campanars avisant que a cada bandera de final d’obra és un col·lapse més el cap de setmana, un treballador més que no pot pagar el lloguer, un professor més que ha de compartir pis perquè el seu del departament no li és suficient, una autocaravana més amb pisters que hi viuen com a mal menor. Viure en un càmping mirant de trampejar la llei és ja el pla A a la comarca. El Sindicat de l’Habitatge es lamenta de la situació. Ara li ha tocat també a la Cultura. Una Cerdanya d’urbanitzacions exclusives, camps de golf plens i sense sala de cinema. Un panorama per arrencar a córrer repeteixen també les entitats del moviment Confluència per una Cerdanya Sostenible. També es lamenten en privat molts polítics locals. Perquè tothom s’estima la vall. Però ningú no fa res i les excavadores enderrocaran el Cinema Avinguda perquè al carrer Major de Puigcerdà s’hi continuï projectant la mateixa pel·lícula. En una sessió continua sense fi. Promotor, plànols, immobiliària, grues, bandera, segons residents, cues, turisme massificat, feines precàries desestacionalitzades i preus de l’habitatge enfilat pels núvols. Una pel·lícula que promet un mal final.