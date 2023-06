Deixeu-me dir d’entrada que el populisme de dretes, més o menys, connectat amb els feixismes del segle XX, creix arreu del món però segueix lluny de comptar amb el suport majoritari de les poblacions. A Europa, per exemple, fins i tot allà on governa, ho fa amb majories justes i gràcies a l’exclusió del gruix de la població migrada. No expliquem prou que si es respectés el principi bàsic del sufragi universal, si tots els veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats poguessin votar, els partits obertament xenòfobs probablement no haurien assolit el 5% mínim a gairebé enlloc i, per descomptat, no governarien a cap capital de comarca.

Digueu-me bleda, però tinc una gran confiança en la capacitat de resistència de les societats amb un pòsit d’esquerres i liberal potent. Qui ha tastat, ni que sigui una mica, la llibertat i la solidaritat, no torna fàcilment enrere. Cap pànic, doncs; però sí que cal estar amatents a l’evident canvi de tendència a escala global a favor de les idees i moviments reaccionaris, i intentar entendre-ho. En aquest sentit, més enllà de reflexions molt profundes i acadèmiques, a mi m’agrada explicar la ideologia bàsica de l’extrema dreta amb una expressió molt propera i fàcil d’entendre: que es fotin!

Si han nascut en un país equivocat, on domina la pobresa, la tirania o la guerra, que es fotin i s’hi quedin. Si són dones, i a causa d’això veuen limitades les seves opcions i drets, que es fotin! Si les seves preferències sexoafectives no són les que religions diverses consideren adequades, que se n’amaguin i es reprimeixin, que es fotin, en definitiva. Si el seu color de pell o altres trets físics no són els de la blancor canònica, que es fotin i suportin, amb el cap cot, el racisme quotidià. Que han nascut pobres i no són uns cracs del futbol? Que es resignin a una vida de merda, que es fotin!. Si no guanyen prou per llogar un pis, doncs que es fotin i visquin atapeïts amb altres pobres com ells, o al carrer, però que no se’ls acudeixi entrar sense permís en un pis vuit, per temps que faci que no el fa servir ningú. Que parlen una llengua demogràficament i políticament feble? Que es fotin i n’acceptin la minorització i progressiva substitució. Si les seves creences no són les que aquí han dominat durant segles, que es fotin i se’n vagin a resar al polígon industrial, i encara gràcies. Que una majoria de gent del país està descontenta amb el marc juridicopolític i voldria fer un referèndum per, si s’escau, canviar-lo? Res, que es fotin, perquè aquesta possibilitat no la contempla un document aprovat fa gairebé mig segle sota el xantatge del feixisme; i perquè nosaltres tenim la força (armada), hòstia!

Podríem continuar, però crec que s’entén la idea. L’extrema dreta no és altra cosa que una construcció política per legitimar i acomodar una de les pulsions més ancestrals de l’ésser humà: l’egoisme, individual o grupal. I no apareix a causa de la crisi, l’atur, la inflació, la pandèmia, el procés o els atemptats d’ara farà sis anys; apareix quan el seu antídot, l’esperança col·lectiva, s’esvaeix.