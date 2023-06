Vaig acceptar la proposta de Ramon Bacardit d’acompanyar-lo a la llista de Junts per Manresa pel context de risc i complexitat en què es troba la ciutat. No em podia conformar a queixar-me i no comprometre’m. Ni tampoc deixar-me temptar, com tants d’altres, a marxar de la ciutat. Volíem promoure un canvi de rumb de la inèrcia negativa que portem des de fa dècades, a la qual tots hem contribuït, amb major o menor mesura: des dels diversos governs municipals, des de les organitzacions ciutadanes i, també, des dels mateixos manresans que no ens hem vist bé al mirall i no hem fet res per canviar-ho. Aquest era l’esperit amb què vam començar la llarga campanya. I aquesta sensació d’insatisfacció general és la que vam anar constatant durant les xerrades amb entitats i les llargues caminades pels carrers, botigues i racons de la ciutat en què escoltàvem tothom recollint aquest missatge d’urgència, esperança i oportunitat. La campanya ha estat una gran experiència personal i m’ha servit per sentir el pols de la ciutat i per sentir-me partícip d’un projecte sòlid i alternatiu. I, malgrat que –des de l’inici de la campanya– s’ha volgut transmetre que hi havia un to agressiu, jo l’he viscuda en positiu i proactivament. El que sí he notat, més que agressivitat, és una gran mancança de debat i d’esperit crític i autocrític i una incapacitat per contrastar models i projectes. Semblava que l’obra de govern fos intocable i que qualsevol proposta nova fos un atemptat a l’estabilitat de la ciutat, quan el que ha passat és que no s’ha acceptat la discrepància. Com ha dit l’alcalde a la sessió d’investidura, durant 4 anys no s’han hagut de discutir les coses perquè s’aprovaven amb grans consensos; potser per això no està acostumat a acceptar la crítica. I també ens ha recordat, amb paraules de l’enyorat alcalde Sanclimens, que “cal parlar més amb els que no són dels teus que no pas amb els teus”. Això és el que jo esperava d’ERC en la reunió que va anul·lar quan havíem de negociar sota la premissa de l’entesa: continuïtat i canvi. En tot cas, mai s’han arribat a discutir els projectes engegats ni Junts no ha volgut aturar res perquè sí; és que no s’ha arribat ni a parlar-ne. Això és el que més greu em sap: la manca de transparència política en el procés del possible pacte de govern entre ERC i Junts. I, si la raó per no arribar a un acord fos la incompatibilitat entre candidats, això no justificaria supeditar-hi la governabilitat d’una ciutat com Manresa, que ara podria estar governada des de l’independentisme i no amb un partit del 155 (PSOE) i amb dos regidors del PdCat-Impulsem. La voluntat popular ens ha portat a aquesta situació i cal assumir-la amb tota la honestedat i la dignitat que em pertoca com a electe, però no puc deixar de dir que la mentida i la demagògia m’han dolgut profundament. No m’ho esperava. Al final, el resultat electoral no ha estat suficient per poder dur a terme les polítiques renovadores i que consideràvem prioritàries per al progrés i la recuperació de l’autoestima de la ciutat per a situar-la al lloc que li pertoca a Catalunya. En tot cas, per a tots els ciutadans amb qui he parlat aquests mesos, i per als que ho vulguin, a partir d’ara estaré a la seva disposició, a l’oposició, per transmetre les seves inquietuds i propostes. El sentit d’urgència, esperança i oportunitat encara és al carrer.