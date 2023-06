En la gairebé insuperada sèrie «House of cards» (la versió americana) hi ha un moment en què l’implacable Frank Underwood, un congressista brillant, cínic i despietat, justifica la destrucció brutal d’un adversari dient que «els lleons no demanen permís per menjar-se les zebres; els lleons no parlen i, de fet, les zebres no escolten». Aquests dies, centenars de zebres de la política local catalana han estat devorades per lleons que dissabte van prendre a les seves mans les vares que els permetran exercir algun poder. Que sigui un poder petit o gran tant se val: hi ha gent que dedica tota la seva energia i tota la seva vida a exercir un poder absolut sobre una sola persona.

El poder és una droga en ell mateix. Com va dir Kissinger, és l’afrodisíac més potent que s’ha inventat. Sovint es combina amb una honesta i sincera voluntat de servei, però és molt rar que, passat un temps, l’altruisme motivi més que l’afany d’elevar-se per sobre de la majoria, de manar, de controlar, de cobrar i de sortir a moltes fotos. Segurament és inevitable que sigui així, i tant se val: necessitem polítics, necessitem bona política, i si la sang es manté virtual als despatxos prevenim que sigui real al carrer. El públic ho entén. Però fins i tot en les lluites més brutals, l’espectador espera que els gladiadors es comportin amb honor i dignifiquin el que se suposa que representen. Aquests dies, no tots ho han fet així. El lleons liquiden zebres perquè són la seva dieta, i no tenen consciència perquè són lleons. En canvi, hi ha polítics que degraden la política i l’allunyen de la gent perquè creuen, com Underwood, que «la consciència fa una pudor inconfusible, com de ceba crua i d’alè del matí». I així, no anem bé.