Fa cinc anys, la Generalitat va iniciar unes obres a la C-55, entre Monistrol i la Colònia Gomis, que havien d’incloure un carril d’avançament d’un quilòmetre, una intervenció modestíssima per a les necessitats reals d’una carretera que s’ha convertit en una ratera que no permet circular a velocitats decents i atrapa els conductors si hi ha qualsevol accident. En realitat, el carril no es va arribar a crear perquè els tècnics van concloure que el terreny no ho permetia. Enhorabona als qui van signar els estudis previs. Ara sabem que, a la tardor, hi ha previst fer una ampliació en un altre punt, al nord del túnel de Bogunyà, que compensaria la que no es va arribar a fer. Faran un car-rilet d’un quilometret per menys de sis milions. Enhorabona als que ens volen abonar el que ens deuen. Naturalment, un quilòmetre on es pugui avançar serà benvingut. Però el fet sagnant és que hauran passat set anys per fer una nova ampliació misèrrima, i sis anys (octubre del 2018) des que es va obrir entre l’aeri i la Puda el darrer nou carril d’aquests que havien d’anar millorant la carretera de mica en mica. Fins i tot quan fan millores, evidencien més la vergonya.