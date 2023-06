El meu pare deia una cosa similar: «A la vida sempre s’és un aprenent». I així m’he agafat la meva feina de directora des del 2017 i fins ara.

He escrit aquestes quatre ratlles per a tota la comunitat educativa del Conservatori, i alhora, la faig extensiva i pública, en aquest diari, i faig ressaltar el meu agraïment en l’àmbit de la ciutat a entitats, persones i organitzacions culturals. També, a tot el personal de l’Ajuntament i en especial a la regidoria d’Ensenyament, a les seves tècniques i als tres regidors amb els quals he tingut la sort de treballar, Mercè Rosich, Toni Massegú i, aquests dos últims anys, el regidor Josep Gili. Agraïda també a la resta de regidors i regidores i a l’alcalde Marc Aloy pel suport constant a l’Escola Municipal de Música i Conservatori.

El dia 30 de juny acabo la meva etapa com a directora del Conservatori Municipal de Música de Manresa.

Han estat sis anys de treball intens i molts aprenentatges, amb un projecte bonic i engrescador que m’ha permès gaudir-ne la majoria de dies!!!

Els objectius que ens havíem proposat i que hem aconseguit són mèrit de totes i tots, són el resultat de la feina diària i constant de l’equip directiu, el professorat, l’alumnat, les famílies, l’AFA, el personal no docent i l’Ajuntament, que n’és el titular. Agraeixo a tothom tot aquest treball i els vull manifestar la meva admiració i estima.

Durant aquest temps hem compartit un munt d’activitats, concerts i vivències relacionades amb la música i la docència, i hem intentat crear sinergies pedagògiques entre el professorat per a propiciar millores a tots nivells.

Alhora, hem hagut d’afrontar molts reptes i alguna situació que era totalment desconeguda i nova per a nosaltres i per a tota la societat (la pandèmia). També hem hagut d’afrontar la pèrdua d’un company estimat i altres situacions que han estat delicades de gestionar. Dels moments difícils, n’he après lliçons impagables, i això és el que recordaré.

La feina directiva consisteix a treballar per al col·lectiu, és dedicar moltes hores i esforços a un objectiu comú que comporta responsabilitats molt grans. Sempre he conduït el Conservatori de música amb ganes, il·lusió, paciència, transparència i voluntat. Ha estat important per a mi mantenir un bon clima de treball i convivència, el nivell d’excel·lència de centre que tenim i consolidar-lo com a escola de música i Conservatori de referència musical a la ciutat, comarca i país. També, fer conèixer el Conservatori i obrir-lo encara més a la ciutat, crear i potenciar projectes inclusius per a apropar la música a més entitats i col·lectius de persones, i complementar l’educació musical del nostre alumnat.

Hi ha hagut moments meravellosos amb projectes especialment engrescadors, alumnat que ha aconseguit fites importants i força alegries!, i tot això és el que m’emporto!!!

Us agraeixo enormement que m’hàgiu acompanyat en aquesta etapa, i vull que sapigueu que heu contribuït a fer-la fluida i fàcil, gràcies per ser-hi!!!

El meu agraïment més especial és per a l’equip directiu que m’ha acompanyat en aquesta aventura, la Pilar, el Peter i el Joan Pau, amb els quals he compartit moltes vivències i hores de feina. També, estic agraïda a tot el professorat que dia rere dia transmet, amb la seva vocació i passió, l’amor per la música a l’alumnat i a les famílies.

Haver estat directora del Conservatori Municipal de Música de Manresa ha estat un honor, un orgull i un plaer que recordaré sempre amb afecte.

Ara comença una nova etapa en la qual continuaré treballant com a professora de piano i el Conservatori seguirà endavant amb un nou director i equip directiu, amb noves il·lusions i projectes, als quals desitjo molta sort i molts encerts en les decisions i en les accions.

Moltes gràcies!, molta música i fins aviat! Una abraçada.