Volia parlar de Sant Lluís, que és avui. El sant del meu pare i del meu germà. També havia pensat parlar del meu primer dia a l’institut després de quatre anys de no trepitjar l’aula de música. De l’estranyesa de baixar l’escala de casa, i un cop al carrer, tirar amunt, cap a l’insti, i no pas avall, cap a l’ajuntament. Que no volia parlar de política, vaja! Però l’espectacle de dissabte a la tarda al consistori barceloní ha estat tan depriment i vergonyant que no puc deixar de dir-hi la meva. Precisament aquest diumenge vam tenir Consell Nacional. No en teníem prou a pair tots els pactes que s’han fet per governar els nous ajuntaments que s’hi ajuntava la infàmia protagonitzada per Colau i els seus còmplices. No m’estranya que l’abstenció avanci. I que el populisme –tant de dreta com d’esquerra– guanyi terreny. Com a cada Consell, la presidenta Borràs ens va adreçar unes paraules. A mi, la Laura, m’agrada. Perquè quan l’escolto sempre aprenc alguna cosa. Estic tan cansada del bla bla bla buit de tants polítics –que no s’escriuen ni ells– que agraeixo un discurs ben travat i amb idees i criteri propis. M’encomana entusiasme i em reafirma en el meu compromís amb el país. Hi ha qui diu que és retòrica buida; a mi no m’ho sembla. Diumenge ens va parlar d’Isop i les seves faules. Visita d’urgència a la Viquipèdia per saber qui era aquest paio que va dir que «la unió fa la força» i hi va afegir que «la discòrdia ens debilita». També vam tenir la visita de l’alcalde Trias a qui vam rebre amb un llarg i afectuós aplaudiment. Perquè se’l mereixia. Al marge que es combregui més o menys amb les seves idees i de tenir dubtes de la seva idoneïtat com a candidat, és irrefutable que ha estat víctima d’una gran injustícia. Una més. Perquè com ens va dir la presidenta Borràs: «Som catalans i hem triat la via de la llibertat i ja sabeu que això és delicte a Espanya, i que aquells que fa quatre dies s’esbudellaven –comuns, socialistes i populars– ahir van perpetrar un frankenstein democràtic, un engendre democràtic difícilment justificable si no és per poder dir des de la plaza Mayor de la capital del Reino: ‘El independentismo no va a gobernar Barcelona.’ Ahir vam assistir a una nova i repugnant operació d’estat. Perquè ahir, una vegada més, l’alcaldia de Barcelona es va decidir a Madrid. Una operació d’estat perpetrada des de Madrid, però que no hauria estat possible sense còmplices necessaris aquí. Fa uns anys, a l’alcalde Trias, el van apartar de l’alcaldia des de les clavegueres de l’estat i ahir li van impedir recuperar-la des dels despatxos d’un estat que té ben identificat qui som i què representem Junts per Catalunya.» Fàstic, vergonya i desànim. Però no ens rendirem. No ens deixarem fer. És per això que he acceptat anar de número 23 a la candidatura de la Míriam Nogueras al Congreso. Per continuar plantant cara. Per dir que així no.