És el lament de cada quatre anys: «pobre, després que va guanyar li han pres l’alcaldia amb un pacte a traïció». L’independentisme treu foc per la votació de Barcelona, els socialistes repliquen amb la de Girona. Visió de túnel, ceguesa selectiva.

Si volen que l’alcalde sigui sempre el cap de la llista més votada, canviïn la llei electoral. És així de fàcil. Però mai no han adoptat cap iniciativa en aquesta direcció. S’acontenten amb les queixes oportunistes que obliden tot seguit.

N’hi hauria prou amb modificar l’article 196 de la LOREG, la llei electoral espanyola, per tal que digués: «serà proclamat alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut més vots populars». Directe i automàtic. Ja mai més no escoltaríem la cançoneta del «pacte de perdedors».

Una conseqüència probable seria que les coalicions preelectorals substituirien les actuals negociacions postelectorals. La tradicional pregunta «amb qui governaries?», que els candidats quasi mai no responen, es contestaria sola. Estaríem tots avisats.

Es presentarien menys llistes i les que ho fessin tindrien una composició més plural. Pujar a un d’aquests òmnibus seria l’única manera d’aspirar a tocar poder. S’acabaria allò que amb només un o dos regidors es condiciona tota la política d’un ajuntament.

Un inconvenient d’aquest sistema és que per votar «els meus» estaria obligat a votar uns companys de viatge que potser no m’agraden, i qui sap si m’agafaria mandra. El 2015 la llista de Junts pel Sí al Parlament va treure menys vots que CiU i ERC per separat perquè tots dos partits tenien seguidors mútuament al·lèrgics (ara, encara més). També se’n ressentiria la transposició als ajuntaments de la pluralitat social, i s’incrementaria el poder dels aparells dels partits.

Hi ha arguments a favor i en contra, i cal sospesar-los. L’inadmissible és queixar-se durant quinze dies i després oblidar-se’n quatre anys. Si és un problema, resolguin-lo.