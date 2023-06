L’encapçalament d’aquest escrit no és cap frivolitat, és un alerta real. Els resultats electorals aconseguits per la dreta i l’extrema dreta a les passades eleccions municipals i autonòmiques ens anuncien tempestes i patiment social. Un mal auguri per a les classes socials més desafavorides. Els poders fàctics sempre vetllant pels seus immorals interessos, ja bavegen de satisfacció.

Els analistes, els tertulians, els telepredicadors, i altres espècies de la saviesa política, pronostiquen que les eleccions generals del proper 23 de juliol les pot guanyar el Partit Popular. Prediuen que la dreta (PP) podria governar amb l’extrema dreta (Vox).

Falta un mes per a les eleccions i, per tant, tenim 30 dies per explicar la importància de votar i evitar que la dreta i l’extrema dreta puguin governar. El llop ja fa dies que mostra les seves urpes per desmantellar l’Estat del Benestar.

Per als desmemoriats que voten el Partit Popular recordar-los que quan va governar va buidar la guardiola de les pensions i que durant una temporada les va incrementar amb un ridícul 0,25%. Això entre altres importants retallades socials.

Per als desmemoriats que voten a Vox recordar-los que al Congrés dels Diputats han votat contra la llei de garantia del poder adquisitiu de les pensions, contra les pujades del Salari Mínim Interprofessional, i també contra altres millores socials. I s’han abstingut en la creació de l’Ingrés Mínim Vital, etc.

La privatització d’uns pilars fonamentats com són la sanitat i l’educació és habitual allà on governa la dreta. Uns exemples: a l’actual presidenta de la Comunitat de Madrid Isabel Díaz Ayuso (PP) se li ha recriminat el fet que entre el 38 i el 40% dels madrilenys s’han vist obligats a contractar una assegurança privada de salut.

Fa uns dies, la Sra. Díaz Ayuso, va aprovar per al proper curs 2023-24 una subvenció de 30,5 milions d’euros en beques per a la Formació Professional (FP) en centres privats mentre que 30.000 alumnes que han sol·licitat aquests estudis a l’educació pública es queden sense plaça.

A principis d’aquest mes de juny, en una entrevista a la ràdio, el president del Partit Popular i candidat a president del govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar que si aconsegueix la majoria suficient per a governar seran nombroses les lleis aprovades per l’actual govern que derogarà entres les quals la llei de Memòria Democràtica i la llei Trans. També vol fer «ajustaments» a les lleis de l’Educació i l’Eutanàsia. A més, té la intenció de liquidar el Ministeri d’Igualtat. El Sr. Feijóo continua criticant la llei de l’Habitatge, la reforma de les pensions, etc.

Escoltar alguns dels personatges que han de formar el govern (PP-Vox) al País Valencià provoca inquietud. El número dos de Vox, el diputat José María Llanos que es postula per ser el proper Conseller de Justícia a la Generalitat valenciana, ha declarat a la televisió espanyola (TVE) : «La violència de gènere no existeix. La violència masclista no existeix».

El 23 de juliol defensem els drets laborals, els drets socials i els drets democràtics. Amb el nostre vot hem d’evitar que la dreta i l’extrema dreta pugui (des)governar.