Va pel carrer desorientat. Ha perdut el nord. Era dels que esperava, sens falta, que arribessin les primeres setmanes d’estiu perquè Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana anunciessin amb bombo i platerets com seria la Diada d’aquell any. Quan tenia les primeres informacions, en qüestió de minuts, ja havia comprat per internet les samarretes per lluir aquell 11 de Setembre. Les col·leccionava amb la mateixa passió que el seu pare, ara ja difunt, havia fet amb l’afició per la filatèlia o el seu germà amb els àlbums de cromos dels futbolistes de l’època. Tota la família tornava abans i a correcuita de la segona residència per fer onejar l’estelada i cridar amb tota l’energia del món les proclames que apropaven el país a la somiada independència. Associats a la Diada s’havien forjat uns rituals que, de cop, van quedat reduïts a la mínima expressió, per no dir que van desaparèixer.

L’arribada de l’estiu, el que des d’ahir tenim entre nosaltres, era aquella època que s’havien acabat les retransmissions esportives. Històricament els grans clubs i els grans mitjans de comunicació aconseguien mantenir l’interès a partir de notícies interessades, falses i, fins i tot, algunes de verídiques sobre nous fitxatges. El desorientat, que era del Barça, li agradaven aquests dies perquè presentessin al Camp Nou un crac holandès o brasiler com si fossin peces de caça major. La il·lusió que tenia pels colors blaugrana era més que visible, sobretot quan feia d’amfitrió i guia turístic dels seus amics estrangers. Visita a les Rambles, Botiga i Museu del Barça i foto, a poder ser, asseguts a la tribuna de l’Estadi. La seva vida no era el mateix d’ençà que el procés polític havia punxat, però l’estiu passat no s’esperava que el seu més que un club comencés a parlar de palanques. Una paraula que traduïda al català volia dir que l’entitat estava arruïnada i que havia de vendre patrimoni per tirar endavant. Una mà al davant i una al darrere. Sense grans fitxatges mediàtics, ja no sabia quin seria l’eix central de les converses amb els amics. Les obres del Camp Nou no el motivaven gens perquè significaven que el seu equip havia d’anar a l’exili de Montjuïc.

Li costava d’aixecar el cap i els peus gairebé els arrossegava. Navegava en el mar de la misèria mental fins que el diumenge, 28 de maig a la nit, li va arribar una alenada d’aire per poder refer-se dels desenganys. Junts i ERC tornarien a anar de bracet, si més no a Barcelona, la seva ciutat. Durant el pujolisme era del sector catalanista del PSC. És dels que es van posar al costat independentista davant un estat intransigent incapaç d’acceptar un Estatut reformista. Esquerra va ser la seva opció, tot i que no combregava amb la taula de diàleg i la perillosa relació amb el PSOE. El mal menor de tot plegat era el nou govern de la capital de Catalunya. Era com plantar una nova llavor en un país tan desorientat com ell mateix.

Quan faltava només un dia per arribar a la setmana de les eleccions, dissabte, després de fer la migdiada, la seva dona va haver de trucar urgentment al 112. Havia tingut un atac de cor. No el va poder superar. El tripartit PSC, Comuns i PP va ser la darrera de les clatellades inesperades que li va tocar viure. Sense Diada, amb el Barça arruïnat i amb el matrimoni Junts-ERC sense consumar el seu cor va deixar de bategar. Reposi en pau.