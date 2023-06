Costa parlar d’eleccions, però veient el desgavell que generen, les comentaré a repèl. Les darreres municipals manresanes ens van deixar com a guanyadors els abstencionistes, amb un 51,5%. Els partits polítics, sobre percentatges no perden poc, del 48,5% de participants, 23,74 van votar ERC, que va perdre en relació al 2019, 3.190 vots, per fer-s’ho mirar. En segon lloc va quedar Junts, amb un 20,03, amb una pèrdua de 4.108 votants, més greu encara, i Fem, la coalició cupaire que integra partits independentistes, després d’augmentar vots fins les darreres eleccions, amb només el 9,55, ha perdut 884 vots. Tot un èxit d’estratègia errònia dels autoanomenats antisistema. Per altra banda, els que volien fer oposició, com ara el «PSC», han perdut 1.167 vots. Si mirem la pèrdua real de vot de cada partit respecte al 2019, és molt més gran: ERC perd el 35%, Junts el 45%!, el PSC el 25% i Fem el 27%.

Per lògica, Esquerra i Junts dominarien l’alcaldia amb 13 regidors sobre 25, majoria absoluta, escenari desitjat pel nou alcalde, com havia manifestat reiteradament abans de les eleccions. Però, els partits independentistes estan per la unitat i son clars sobre pactes i el que va passar durant el procés? Òbviament, no. Per tant, el canvi d’opinió pot dependre de qualsevol excusa, que és el que ha passat a Manresa. Segons el company Xavier Domènech, dos galls no es poden entendre en el mateix galliner. Però potser hauríem de parlar de gallinetes perquè, com gairebé tothom accepta, en el fons l’Ajuntament està dirigit per un parell de tècnics. Tot i així, als dos polítics «secundaris» els agrada figurar. Aloy està preocupat per la seva imatge i veure si ha quedat prou bé en les fotos diàries en què apareix als mitjans de comunicació locals. Bacardit, que dona la culpa dels seus resultats a la divisió postconvergent, no hauria de pressuposar que aquest 45% o 4.108 sufragis «seus» han anat a Impulsem i al FNC, perquè són perfils diferents.

El problema no és de «model de ciutat», que no n’hi ha des de la desaparició del malaguanyat Quico Mestres, sinó de l’antic enfrontament entre ambdós polítics, almenys des que van participar en el restaurant Via fora, que se’n va anar en orris per decisions errònies dels dos arquitectes i d’altres socis joves que es creien genis. Sort n’hi va haver que els accionistes importants van posar fi a l’experiment i van reconduir la situació. Aloy s’ha vist recolzat per una circumstància inesperada perquè el totpoderós Oriol Junqueras és favorable a renovar a Manresa l’aliança amb els socialistes. En concret, amb el politòleg Anjo Valentí, net de l’alcalde franquista Josep Moll, que, tot i els mals resultats del seu partit jacobinista espanyol, està disposat a qualsevol negociació, sempre que «tothom s’oblidi de les estelades». Qüestió que no preocupa gaire a Aloy, que seguint ordres de la direcció del partit, mai esmenta la paraula independència i parla de valors republicans, com l’Aznar, vaja! Així doncs, cap problema per pactar. Per reeditar un nou tripartit només els faltava un tercer element, que ha estat Impulsem, tot i que hauria donat més alegries als mitjans locals si hagués estat Fem. De fet, si tots accepten que qui realment mana a l’Ajuntament son els buròcrates com han fet els alcaldes que han manat fins ara, Valentí Junyent i Marc Aloy, i la coalició que mani accepta mantenir l’statu quo, potser fins i tot podrien tenir vida fins el dia del judici final a la tarda, com va dir l’enyorat Joan Montraveta, exgerent de Regió7.