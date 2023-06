Quan la frase que acompanyarà Xavier Trias fins a la tomba va explotar a les xarxes socials jo estava en un autobús ple de periodistes de mitja Europa. Dos espanyols estupefactes se’m van acostar ràpidament a preguntar si «que us bombin» és un insult molt greu. Els vaig aclarir que no, que es refereix a l’acció d’introduir líquids per una obertura que tothom es pot imaginar, però que és una expressió que se situaria en el graó més baix i eufemístic de l’amplíssima gamma d’invitacions a acollir objectes pel conducte anal que estan disponibles en català i en gairebé qualsevol llengua. Afortunadament, Trias ho va dir amb una expressió genuïna i, en aquell autobús, vàrem fer país. Gràcies.

Han passat cinc dies i l’eco de la frase encara ressona. La polèmica sobre si la jugada que ha fet alcalde Jaume Collboni -i regidor d’Economia Jordi Valls- és digna o indigna es manté viva, i amb ella encara batega la discrepància sobre l’expressió de Trias. Impròpia d’un alcaldable? Barroeria al Saló de Cent? Sinceritat saludable? Expansió comprensible en una persona ferida? Personalment, trobo que tot és veritat en certa manera. Però com que provinc d’un vell món menestral en el qual no es confia gaire en les persones que no són llegibles amb una mirada als ulls i no deixen anar un collons de tant en tant, lamento la desaparició dels polítics autèntics i espontanis, substituïts pel càlcul cínic, la dissimulació, la hipocresia políticament correcta i el tapaboques asèptic i castrador dels assessors titafredes. L’estandarització de manual és el millor refugi dels ignorants i dels insubstancials. Practicar una mica el qusbombing quan l’ocasió s’ho val no ens aniria malament. En el seu punt just, és un art.