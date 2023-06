És evident que qualsevol resultat electoral té múltiples lectures, per exemple el de les darreres eleccions municipals. Tot i que el PP les va guanyar a Espanya i que amb el suport de Vox ha ampliat moltíssim el seu poder territorial, el cert és que si traslladéssim els resultats a unes eleccions generals, les dretes no podrien governar el país. Aquest és un fet que la interessada premsa de la capital no ha volgut oferir als seus lectors per amplificar la victòria del PP i donar-la per segura aquest juliol.

Els independentistes s’han posat nerviosos amb els resultats, sense adonar-se que la gran pèrdua de vots ja la van tenir a les darreres eleccions al Parlament. Els ciutadans que s’han tornat a quedar a casa no ho han fet pel discurs poc trencador amb l’Estat. Tot fa pensar que més aviat es tracta d’un gruix important de persones que van creure en el procés i que s’han sentit enganyades. Com dirien els analistes de dades, ara són votants en «espera de destí».

En la segona volta de les municipals, les que voten els regidors electes, a Catalunya, com sempre, hem tingut acords de tota mena, al contrari del que vaticinaven alguns opinadors, no hi ha hagut ni sociovergència, ni acord esquerra-comuns-cup. El 30% dels guanyadors en vot popular, sense majoria absoluta, no han pogut ser alcaldes per acord d’altres grups (81). Al final del procés, Junts i ERC han perdut respecte del 2019, 40 i 29 alcaldies i el PSC n’ha guanyat 39.

Això tindrà incidència a les Generals? A Catalunya tot fa pensar que no, tot i que el ressò del «que els bombin» del doctor Trias va passar de ser una escalfada de després de la votació d’investidura a convertir-se en un discurs victimista, l’endemà al consell nacional de Junts, que hauria pogut signar la mateixa Laura Borràs per escalfar les seves bases.

A Espanya? La dreta mediàtica està descarregant tot el seu potencial. Sembla un ara o mai, dia sí, dia també. Acusen l’actual govern de tots els mals, siguin reals o inventats. Això farà prou forat per impedir la renovació de l’actual majoria d’investidura? Personalment, crec que de manera numèrica no, altra cosa serà si el preu que posi cada una de les organitzacions serà assumible, i haurem d’anar a la repetició d’eleccions com ja va passar fa gairebé quatre anys.

Ara pot semblar un disbarat, però l’escenari de repetir eleccions generals després de l’estiu no pot ser descartat, encara més, tal com s’estan posicionant tots els actors sembla el més probable. Per una banda l’aliança PP amb Vox fa molt difícil la participació dels diferents grups nacionalistes/regionalistes conservadors per complementar-la. Per l’altra, sembla difícil ampliar la major part de la investidura. Per començar només cal recordar que ara fa quatre anys ERC només es va abstenir i molt probablement ara el seu vot haurà de ser favorable. I pensin en el BNG, Junts i les CUP que han estat una autèntica oposició i ara molt probablement sigui necessari el vot positiu d’algun d’ells. Diuen que en política tot és possible, però tant?