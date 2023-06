Segur que aquests dies has vist o has llegit en algun lloc que s’ha perdut un submarí tripulat a l’oceà atlàntic. El submarí, anomenat Titan, portava cinc persones, quatre de les quals havien pagat 250.000 dòlars cada una per poder veure de prop les restes del vaixell que es va enfonsar ja fa 111 anys després de topar amb un iceberg. Els quatre turistes, acompanyats de l’operador de la nau, es van submergir sense saber que alguna cosa fallaria, però va fallar i es va activar un important operatiu de rescat, amb una mínima esperança de localitzar-los vius després de moltes hores submergits a l’oceà. Ahir al vespre van ser donats per morts.

Realment ningú esperava que pogués passar això, però realment quina necessitat hi ha d’arriscar-se a capbussar-se milers de metres sota l’aigua per veure un vaixell enfonsat fa un segle. Sí que pot generar curiositat poder veure les imatges de l’imponent vaixell al fons del mar, però avui en dia les podem veure gratuïtament i sense perill. Entenc també que, si t’ho pots permetre, te la juguis una mica per viure una experiència «exclusiva» i poder-ho veure pràcticament en persona. Però hem arribat fins al punt que arrisquem vides només per les ganes d’aconseguir allò que els altres no poden tenir.

Un altre exemple d’això són els ascensos a l’Everest, la muntanya més alta del món. En els últims anys també és habitual que cada cert temps es vegin imatges de llargues cues en ple cim i de les deixalles que deixen aquestes expedicions, que són purament turístiques. I és que pensem que tot ho podem controlar, però l’experiència ens ha demostrat en multitud d’ocasions que això no és així. I encara menys quan quedem a la mercè de la mare naturalesa. I és que per molta previsió que hi hagi, què passaria si de cop una tempesta afectés les desenes, sinó centenars, de persones que es trobessin escalant l’Everest? Algun dia tindrem un ensurt.

També existeix la modalitat del turisme especial i ja es parla de la possibilitat de fer turisme a la Lluna o a Mart. No vull cridar el mal temps, però si ja era difícil trobar el submarí a l’oceà atlàntic, no m’imagino com costaria de trobar una nau incomunicada en ple sistema solar.

Al cap i a la fi, que cadascú faci el turisme que vulgui. També ens podem torçar el peu anant a visitar el castell de Cardona, per exemple. El que podeu tenir clar és que a mi no em trobareu en un submarí per veure un vaixell enfonsat ni escalant l’Everest amb 4 xerpes al meu servei. Amb una escapadeta a algun lloc interessant i més segur ja en tinc més que prou.