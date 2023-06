La Divina Comèdia de Dant no té res de divina i encara menys de comèdia. És just el contrari, succeeix sobretot a l’infern i al purgatori, on s’hi arriba després de travessar el riu Aqueront. En una versió terrenal (la presó) és on es dirigeix el clergue suspès de Sant Vicenç David Vargas, ara ja sense el «de» que usava abans per fer-se l’exquisit. És la versió patètica d’un àngel caigut, un farsant amb ínfules, repartidor dominical d’eucaristies i lladre de béns de beates desvalgudes a temps complet. Intentava caure en l’oblit. De moment li cau el pes de la justícia mundana.

De totes les maldats sobre persones confiades i les riqueses sostretes, al final ha estat condemnat per un cas més propi d’una sèrie de distopia tan exitoses en l’actualitat. Per esquilar l’herència a una família va casar per l’església una dona interessada i un cadàver. Per aquests fets li corresponen tres anys de presó en segona instància i la sentència és ferma. L’infern diví haurà d’esperar, primer provarà la versió terrenal a Quatre Camins o Lledoners. Serà com un assaig general. Segons el gran escriptor florentí, al de baix hi ha un preinfern, els llimbs i uns cercles a superar fins arribar al fons de tot. Deu ser com els períodes d’adaptació als centres penitenciaris: infermeria, galeria de no perillosos i cel·la amb pres de confiança.

L’antic prevere haurà passat en pocs anys del púlpit a les reixes. Es presenta als tribunals amb posat de penitent, practicant la contrició constant i arrossegant una culpa merescuda. Va acumular milions d’euros de les persones a les quals atracava amb armes de seducció verbal o mirant de fer pena. Era un capellà integrista en les seves pràctiques cerimonials defensat per comunitats d’ultres. I pel seu bisbe, fins aparèixer en unes fotografies amb jovenets mig nusos. Aquesta va ser la línia vermella per la cúria: expulsió immediata del clergat. Mentre es quedava amb els diners i amb les propietats de velletes del poble no va rebre cap amonestació. De fet, amb subterfugis ha estat una pràctica habitual per part de multitud de sacerdots (i monges).

Contraposant la llei sacra i la penal, la suposada homosexualitat fotogràfica li va fer perdre la sotana i un casament fictici el portarà a la garjola. Encerclat pels tribunals i després d’una primera estada preventiva a un penal va provar de llançar-se des d’un pont de la Ronda de Dalt. És cert que la seva història inspira una certa pena perquè el cúmul de desgràcies sofertes són de calibre gros. Però podria ben ser que, després d’un parell d’anys penitenciaris, l’home sortís més o menys en condicions, recuperés els diners amagats en alguna sagristia de monestir i fotés el camp a algun lloc propi per al seu perfil com el barri Pat Pong de Bangkok, on tot és sexe amb jovent i perdició.

Aquesta dada podria ser una pista per als responsables civils subsidiaris determinats pel jutge si ell no es fa càrrec de les indemnitzacions als familiars del mort nuvi, que no és el mateix que un nuvi mort. Tenen les oficines centrals al costat de la catedral de Vic.