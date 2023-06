Darrerament, per raons no gaire divertides ni interessants però necessàries, em moc pel centre de la ciutat de forma més habitual. No és que em fixi gaire en res, ja que surto perquè he de fer coses i vaig amb el clic posat al cap i, com s’acostuma a dir, vaig per feina. També és cert que no soc una persona especialment observadora, ni amb gaire retentiva fotogràfica, i per acabar-ho d’adobar una mica despistada (la meva mare sempre em deia que podria anar al mar i no veure l’aigua). Malgrat aquesta poca atenció he de dir que en pocs dies he vist una noia pel Passeig que va amb un Don Simón a la mà, mirada perduda, caminar irregular, com si busqués algú. Una dona, jove, que camina com un fantasma. Veure-la em produeix tristor, basarda, frustració, pena. La seva imatge caminant pel Passeig és la imatge de la fragilitat, de la vulnerabilitat. Segur que hi ha gent que quan la veu, a ella o a qualsevol altra persona en situacions semblants, a qualsevol indret del país, no la veu com a fràgil, sinó com a perillosa. L’estètica que porta, el fet que vagi beguda, que camini malament, que parli de forma incomprensible... això a moltes persones els genera por, inseguretat (ai, aquesta paraula tan present aquests darrers temps i encara més si tenim en compte que venim i, entrem de nou, en un període electoral).

Malauradament, com aquesta dona n’hi ha moltes d’altres al nostre país, i al món. Persones que han traspassat una línia i majoritàriament no de forma conscient. La vida no és mai una línia recta i molts factors determinen la probabilitat d’estar en una banda o en una altra. Quan ja s’és a l’altra banda recuperar la persona és molt complicat i l’objectiu, doncs, hauria de ser per a les societats contemporànies que tenen el privilegi de tenir sistemes democràtics (amb tots els seus defectes) disposar de més polítiques socials (cada vegada més minses) i d’una ciutadania amb capacitat de mobilització i transformació (moviment 15-M, el procés). Tots aquests són actius que haurien de poder servir per reduir, guanyar la vulnerabilitat. Això no hauria de ser cosa d’un partit, d’esquerres o de dretes, ja que una societat més cohesionada té, sens dubte, molta més fortalesa per avançar.

Voldria pensar que ara que ja som davant d’un nou cicle electoral i que a les nostres viles i ciutats es faran els cartipassos municipals, es pactaran projectes i prioritats: reduir, erradicar la vulnerabilitat hauria de ser un dels objectius principals. Potser el cas de la dona desconeguda el vivim (veiem) com un d’extrem, un límit que afecta una part petita de la població, i segurament és així; el que passa és que aquí no s’hi arriba de la nit al dia, sinó que és tot un procés. Catalunya té un 25% de la població que es troba al llindar de la pobresa (dades facilitades pel mateix Govern). És una quantitat enorme de dones (en som més) i d’homes, i de totes les edats. Sens dubte aquest gruix té moltes, massa, probabilitats de traspassar la línia, com la nostra dona desconeguda que camina pel Passeig. M’agradaria pensar que aquesta és una prioritat per a tothom si no volem tenir també una ciutat desconeguda.