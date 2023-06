El gran tema polític dels darrers dies ha estat, evidentment, la constitució dels ajuntaments sorgits de les eleccions municipals del 28 de maig passat. Ja se n’ha parlat moltíssim i se n’han pogut llegir tota mena de comentaris. En la gran majoria de casos, aquest tipus de comicis estan estretament lligats a lògiques, plantejaments, iniciatives i personalitats estrictament locals, que la majoria d’electors ja coneix, un coneixement directe que sovint és més decisiu que no pas l’afiliació política dels candidats que s’hi presenten. Però en ciutats grans i, lògicament, a Barcelona, la qüestió és ben diferent: el carnet polític dels inscrits a les llistes electorals és determinant. I que accedeixi o no a l’alcaldia aquell que forma part d’un partit o d’un altre és un tema significatiu i important no només per a la persona en concret sinó també de cara al partit polític en què està afiliat i és un factor que pesa negativament en els partits que no han aconseguit situar-hi els seus candidats. I encara més si resulta que un partit independentista ha estat el més votat a les eleccions municipals de Barcelona i que, per tant, el seu capdavanter probablement es pot convertir en l’alcalde de la ciutat. Això és el que va fer sonar totes les alarmes a Madrid, i allà es va decidir una vegada més que aquesta possibilitat era inacceptable i que calia engegar l’operació política corresponent per evitar-ho. I per mitjà d’un acord indigne entre PSC, PP i Comuns –tres grups teòricament molt allunyats l’un de l’altre, i que són fins i tot antagònics– es va aconseguir capgirar la situació i situar el candidat socialista al davant de l’Ajuntament barceloní. I ara, foragitat altre cop el perill independentista de la capital catalana, els tres partits de la conxorxa ja poden estar tranquils i tornar a fer veure que competeixen entre ells, que és allò que més els agrada.

Ja fa gairebé un mes de les eleccions municipals, però les consideracions i comentaris que aixequen els acords i desacords entre els diferents partits polítics són d’absoluta actualitat perquè ja som de nou en plena campanya electoral –tot i que oficialment no hagi ni començat– de les eleccions generals convocades per a una data tan insòlita com el 23 de juliol. Què pot passar en aquestes eleccions? Pedro Sánchez les va convocar perquè sospitava que a la tardor el pacte entre PP i Vox seria ja un fet consolidat i que la victòria d’aquesta coalició sobre el PSOE era possible, tal com les enquestes ja assenyalen. Per tant, calia avançar-se amb una convocatòria per sorpresa, esperant que tant l’independentisme català i basc com els diversos grups situats a l’esquerra del PSOE li donaran suport per evitar un govern de la dreta espanyola. I Pedro Sánchez devia considerar igualment que durant la campanya electoral podria gaudir del prestigi personal que li pot proporcionar el fet de ser el president del Consell de la Unió Europea des del dia 1 de juliol. L’estratègia és evident però el resultat no és segur. El president del Govern espanyol és un hàbil equilibrista polític, però tot té un límit. Les seves promeses –tothom ho sap– sovint es compleixen a mitges o ni tan sols es compleixen. Propostes bàsiques, com la famosa «taula de diàleg», han tingut uns resultats ben minsos. Dins del PSOE ja algú està pensant que potser aviat caldrà preparar algun tipus de recanvi ?