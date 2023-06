Avegades, el destí té inesperades sortides que tiren per terra anys d’esperances i somnis. Ho dic a la vista de l’arrest policial, per ser interrogada, de l’exministra principal del Govern escocès, i fèrria defensora de la independència de la Gran Bretanya.

Després d’anys de batalles, promeses i embats, va plegar sense gaires explicacions, i ara, mesos més tard, ens assabentem de la seva imputació en un obscur problema de finançament del seu partit (Partit Nacional Escocès). Es parla d’unes 666.000 lliures esterlines, procedents de diversos donants, destinades a promoure un segon referèndum d’independència.

Resulta que algun dels donants va voler comprovar el bon estat dels donatius, i en comptes de trobar a la caixa els 666.000 recollits, n’hi havia menys de 95.000. Sorpresa, incredulitat, i vergonya per a una primera figura de la política escocesa, i per a tot el seu partit. Com pot passar un fet com aquest? Difícil de creure, i, tanmateix, tot indica que aquests diners s’han evaporat o han tingut un altre destí.

Heus aquí com poden caure persones des dels seus alts pedestals i com es poden emportar la il·lusió i la confiança de milions de persones. Qui havia de pensar en un final com aquest tan sols un o dos anys enrere? Com es pot malmetre una carrera pel maleït diner? Increïble, però verídic. I ara què?

Doncs, que les grans esperances posades a continuar els embats s’han esfumat i són molts els que han tirat la tovallola. Traïts per la principal personalitat, i avisats pel Tribunal Suprem de la Gran Bretanya que cap territori pot decidir sense que decideixin tots, han acordat plegar veles, o mantenir-se en espera de nous temps. D’això, els catalans en tenim àmplia experiència i múltiples exemples.

Si tot va com enquestes recents proclamen, el Partit Laborista tornarà amb força a Escòcia. Els temps del procés s’han acabat, i es vol recuperar el seny i la calma, buscant un millor encaix, però sense trencaments que només anirien en perjudici de propis i estranys. A algú li sona aquesta tornada?

I bé, perduda Escòcia, i oblidat Quebec, quin nou model ens trauran els nostres independentistes per seguir? No és fàcil inventar-se escenaris, i encara menys considerar-los viables, sobretot quan no es compta amb una majoria de ciutadans propis. El gran engany dels nostres independentistes fou creure que hi havia una majoria de catalans disposats a l’aventura. No, no, mai hi ha estat.

Som 7,8 milions a Catalunya, i dos milions no poden decidir per tots. Queda clara la minoria. Una minoria que va en descens a mesura que es van adonant de les mentides i enganys que sustentaven el procés. Ara venen les eleccions generals i, de nou, decidirem. Un dret que hem fet servir en prop de cinquanta ocasions. Veurem què decidim i cap on acordem anar. Si algú té algun dubte, que esperi unes setmanes que el tindrà ben a la vista.