Ja som a l’estiu. L’estació més llarga de totes. Encara que comenci tard o massa d’hora o acabi abans o s’allargui més del previst, ja hi som. Noranta-tres dies de suor, vacances, aires condicionats, xafogor. Sol de sal. Tota l’alegria possible concentrada en aquest temps. La resta de l’any sembla ben poca cosa al costat d’aquesta promesa de benestar constant. Són noranta-tres dies per voler-ho tot. Per voler-ho tot i procurar fer-ho possible. Dies en què el sol cau zenitalment sobre els nostres caps amb l’esperança que els il·lumini per fora i per dins, que els carregui de llum, de clarividència, que bona falta ens fa. Aquest estiu no hi haurà eclipsi ni de sol ni de lluna. Només temps, més temps ordenat i empaquetat per viure’l sense ajornaments. Quan en queda poc no es pot ajornar res. Ajornar és de covards. Procrastinar, en diuen ara, però sempre se n’ha dit deixar-ho per a més endavant. Quan posterguem suspenem. Els plans que la pandèmia va torpedinar no són els que vam fer uns mesos després. No érem els mateixos –ni nosaltres ni els altres, ni els llocs ni l’aire– i tots sabem que vam viatjar i vam abraçar fora de termini. Teníem la nevera plena de iogurts que havien superat la data de consum preferent. Però vam fer el que vam poder. Ara que no tenim l’obligació d’ajornar res, no cal fer-ho. Deixem que l’estiu avanci, que ja arribarà l’hivern, el recolliment i la soledat, i ens podrem llepar les ferides d’amagat, les que tenim i les que vindran. Ho va escriure Miquel Martí i Pol: «Ara és l’estiu, / l’estiu massís i una mica absurd/ però intensament bell, /que arriba sobtadament / una nit qualsevol de principis de juny/ i que se’n va, també sobtadament, /una nit qualsevol de finals de setembre».

He passejat per la sorra i he separat com una palmípeda els dits dels peus per notar-me arrelada a la terra mentre l’aigua em banyava els turmells. I sempre que hi torno trobo la meva infantesa perquè hi ha criatures que s’hi banyen per primera vegada i que gaudeixen dels mateixos jocs. Per a mi, l’estiu sempre serà un safareig, una platja, uns pantalons curts i un xampú de poma. Època d’ombres i pesantor de cames, de retrobament amb qui soc, de cantar dins del cotxe sense cinturons de seguretat. Estius de costums oblidats, de collir figues ben d’hora al matí, quan els pobles són només pobles i les ciutats, només ciutats. No sé per què trobo a faltar fogueres on llençar taules i cadires guerxes. Abans la revetlla de Sant Joan escalfava més. Sol de sal, sal de sol. Noranta-tres dies com a inici de la resta de l’any, per viure la vida que ens mereixem. No és un mal pla.