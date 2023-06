Pot semblar lògic que l'adverbi català no correspongui al mateix mot en anglès, però, de fet, això només es dona en el cas d’una resposta negativa: ex.: A: Vols venir? B: No = A: Do you want to come? B: No. En canvi, quan no es col·loca davant el verb d’una oració negativa es tradueix en anglès per not: No ho entenc = I do not understand. El mateix not també negativitza complements verbals: Miro de no pensar-hi = I try not to think about it. D'altra banda, no es tradueix per cap quan aquest modifica el subjecte d'una oració negativa: Cap alumne no va aprovar l'examen = No student passed the exam.

Un cas curiós és que en algunes oracions temporals, el català intercala el mot no sense canviar el sentit de la frase; és a dir, són equivalents les dues oracions Fins que tornin, no ho podrem saber i Fins que no tornin, no ho podrem saber. També val la pena tenir en compte aquestes correspondències: Espero que no = I hope not. Penso que no = I don't think so. No m'ho crec = I don't believe so. Suposo que no = I guess not. El títol d'avui, el vam sentir a pronunciar entusiàsticament per persona jove. Què pot voler dir? De ben segur que yes, yes, no no té sentit en anglès!