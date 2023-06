Som una espècie de contradiccions, capaç de dedicar esforços ingents -en euros, uns 10 milions, calculen- per intentar rescatar a contrarellotge un pilot i quatre turistes multimilionaris atrapats dins d’un submarí a 4.000 metres de profunditat després de pagar 250.000 euros mentre, al mateix oceà Atlàntic, deixem que 60 persones que fugen de la pobresa a l’Àfrica passin hores i hores a dalt d’una zodiac a la deriva, però perfectament localitzada, conscients que no arribaran a tocar terra. Una espècie de contrastos, que grava tiktoks mentre plouen bombes. Una espècie de contrasentits, que és de gallet fàcil, entrega semiautomàtiques a adolescents i debat reiterativament sobre la pena capital, mentre posa bastons a les rodes a qui demana l’eutanàsia.

La mort ens rodeja. Forma part de la vida i, cada dia, unes 150.000 persones arriben a la fi del seu viatge. Fes espetegar els dits: en aquest brevíssim període de temps, dues persones han traspassat. La majoria, lluny del focus mediàtic: la primera causa de mort són els problemes cardíacs i la segona, el càncer.

Tothom que té fills ha passat per aquesta escena: un infant amb el cap cot perquè acaba de descobrir que ell també, algun dia, dirà adeu. I a partir d'aquell moment sorgeix la pregunta: com i quan em tocarà a mi? I la resposta és, que estàs a mercè del destí. Tant els turistes del submergible Titan (encara que haguessin firmat un document on els alertaven tres vegades dels perills d'una nau pilotada amb un comandament de videoconsola de 40 euros) com els migrants de la zodiac (tot i que segurament sabien de la perillositat de la ruta), confiaven arribar a port sans i estalvis. Si hi havia una cosa que compartien, era la il·lusió, uns per veure una cosa única, els altres per començar una nova vida.

I a l’altra banda hi ha qui vol marxar; qui ja no pot més. Pel dolor, per l’esgotament després d’anys de lluita. I, paradoxalment, en aquests casos no es posen les coses fàcils. A Catalunya, l’any passat, 91 persones van rebre l’eutanàsia de les 175 que ho havien demanat (quatre d’elles a les comarques centrals). Se’n van anar sense fer soroll i no totes quan ho van demanar: 55 d’elles van morir abans de concloure el procediment, que en els casos més curts s’allarga fins a 42 dies. Massa. Als països més avançats en la legislació de l’eutanàsia, entre un 2 i un 4% de la població ja mor de forma assistida. Traiem pit de ser una espècie evolucionada, però encara afrontem la mort de forma primitiva.