Les llibreries han estat l’escenari de grans històries del cinema, Stanley Donen ens va descobrir Una cara amb àngel darrere la tímida dependenta que interpretava l’Audrey Hepburn, en Hugh Grant va omplir de romanticisme la seva llibreria de Notting Hill, Ethan Hawke i Julie Delpy es retrobaven Abans del capvespre a la mítica llibreria parisenca Shakespeare and Company, amb La llibreria Isabel Coixet va dirigir una petita joia contra l’immobilisme; i fins i tot la històrica llibreria Roca de Manresa va servir d’escenari per a la sèrie de TV3 Rosa, escrita per en Benet i Jornet, de la qual el ninotaire Manel Fontdevila en va fer un irònic i humorístic seguiment setmanal, amb una sèrie de vinyetes des d’aquest diari, l’any 1995.

Diuen que una ciutat no té ànima si no té una llibreria, i la nostra és molt gran; la Parcir, amb la Dolors Pardo i l’Antoni Daura al capdavant, fundada pels pares de la Dolors, a Manresa és la llibreria i ha complert cinquanta anys. Ells mateixos deien en una entrevista que no hi volien donar més transcendència però la té tota, avui en dia una llibreria és una de les poques evidències que tenim que la gent continua pensant; la Parcir no és només un espai de llibres, és un referent a la Catalunya central, una empresa divulgadora del coneixement i la història local amb un segell editorial propi, un espai de cultura plural i oberta a tot el territori.

Però, a més, quan vivim una època d’interrogants i crisi comercial, des de can Parcir han demostrat que, amb bon servei al client, qualitat, atenció personalitzada i innovació, es pot estar al dia i sí que es pot sobreviure.

Ja ho va escriure en Carlos Ruiz Zafón a l’Ombra del vent: En aquest negoci dels llibres no et pots refiar ni de l’índex; si la Dolors i l’Antoni han pogut escriure un grapat de capítols de cultura a Manresa i el camí a recórrer fins a l’epíleg encara es respira llarg i engrescador és gràcies al fet que per a ells no ha estat només un negoci, ha estat el fruit d’una trajectòria on hi ha molt d’amor al pensament, amb sensibilitat ciutadana. De fet, encara que trenqui un moment el relat, aquesta motivació pels signes d’identitat l’ha deixat clara fa uns dies l’Antoni Daura assumint la presidència del Montepio de Conductors, una altra entitat marca del territori, que els darrers anys ha fet una bona adaptació de la mà d’en Llorenç Juanola per continuar mantenint la personalitat i l’arrelament, amb qualitat i competitivitat.

Tornem al que dèiem, perquè, malgrat les dificultats del sector, les noves tecnologies i la malaurada pèrdua dels hàbits de lectura per part del públic més jove, la llibreria Parcir celebra cinquanta anys més viva que mai. Felicitats, perquè d’aquest aniversari només se’n pot fer una gran lectura.