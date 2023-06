Els noms i professió de les cinc persones que hi viatjaven; les característiques tècniques de l’enginy, amb els avantatges si se’ls plantejava algun problema, com la important reserva d’oxigen (si no fos que el temps, implacable, sempre passa, tic-tac, tic-tac, i que era impossible calcular-ne exactament el consum i, per tant, la disponibilitat). D’altra banda, els desavantatges, com el fet que el Titan, el submergible que ha tingut amb l’ai al cor milions de persones (injustament, si pensem en les altres morts al mar; lògicament, si ens centrem en el repte humà que representava), no estava ni homologat; que un grup d’experts ja van alertar que podia tenir «resultats catastròfics», com així ha estat, i que no és la primera vegada que perdia la comunicació amb la nau d’abastament. Ja ho va fer en una altra expedició amb final feliç, sortosament. Per a una persona que ha trigat anys a acostumar-se mínimament que la tanquin en un avió que s’enlairarà a milers de metres d’altura, resulta especialment xocant que hi hagi qui, voluntàriament, es fiqui en un aparell de dimensions semblants a les d’una furgoneta (670 cm x 280 cm x 250 cm) per submergir-se a 3.800 metres de profunditat, que és on es troben les restes del Titanic, la seva destinació, a uns 640 quilòmetres de l’illa canadenca de Terranova. Una expedició de vuit hores entre baixar, gaudir del paisatge i tornar a la superfície. Res de deixar anar la llagrimeta veient Kate Winslet i Leonardo DiCaprio fent veure que suren en la immensitat de l’Atlàntic enfilats a la proa del Titanic; res de cantar a cor què vols la cançó de Celine Dion per a la pel·lícula de James Cameron. Aquí es tractava de ficar-se a dins de la càpsula i gaudir, s’ha de reconèixer, d’un espectacle inimitable. Com un viatge al passat, un viatge a un altre món. Com anar a l’espai, però en la direcció contrària. Allà on no arriba la llum del dia, on s’escolten les converses de les balenes. Hi ha aquella frase que el món és per als valents. Al president i fundador d’OceanGate Expeditions, responsable de l’expedició, Stockton Rush, se n’hi atribueix una altra en què afirmava que, «si només vols estar segur, no surtis del llit». Ell va triar sortir-ne. Si per alguna cosa servirà l’aventura del Titan serà per fer encara més gran la fascinació pel Titanic. Casualment, resulta que la dona de Rush és la rebesneta de dos passatgers de primera classe que van morir al transatlàntic, en els quals es va inspirar una escena del film de Cameron on es veu una parella gran abraçada a la seva cabina mentre el vaixell s’enfonsa. La vida, tan bonica i tan recargolada.