La sospita que el nostre carrer era una colònia es confirmava cada any per Sant Joan. Durant els dies previs a la celebració de la revetlla, el carrer era un formiguer de marrecs recol·lectors de llenya seca i mobles vells. L’entorn pagès ens garantia una bona collita de material inflamable amb què alçàvem segurament la foguerada més monumental de la ciutat. Això, és clar, provocava l’admiració i sobretot l’enveja de la canalla dels carrers més urbans, que cada any venien a saquejar-nos el rebost, d’amagat o per la força. Per què prendre’s la molèstia de dedicar temps a visitar cases i pujar i baixar escales si amb un viatge n’hi havia prou? Era inútil muntar torns de guàrdia si al primer roc ens escapàvem a córrer com conills. I tampoc no resultava, quan atacaven, intentar pactar una rendició parcial: uns quants fustots a canvi de deixar-nos en pau. De vegades feien com si s’hi avinguessin, però no ens n’adonàvem que en un parell de nits ens havien deixat ben escurats.

En una ocasió vam provar de recuperar el botí robat, però com a represàlia ens van cremar la foguera als nassos. L’any següent, i per tal d’impedir que tornessin a birlar-nos la llenya o es repetís la mala pensada de reduir-nos-la a cendres, vam decidir donar-los un bon escarment i deixar-los amb un pam de nas: quan vam tenir la llenya recollida, nosaltres mateixos hi vam calar foc. Aquell any, per la revetlla, només vam cremar una pila de fenàs amb una cadira ranca al damunt, vestida amb una americana vella, una pilota rebentada entre les solapes i un barret foradat de palla. De vegades la nostàlgia genera curioses profecies.