Com cada dijous, avui escric sobre un tema que quan es llegeixi diumenge haurà patit alguna modificació a causa de l’evolució de l’actualitat, però crec interessant de reflexionar-hi. Teclejo amb l’angoixant incertesa sobre l’oxigen que els queda a quarts de vuit del vespre als cinc intrèpids ocupants del sofisticat submarí que van llogar per fer una apassionant immersió al voltant de les restes del llegendari Titànic, enfonsat a tres mil metres de profunditat, a l’oceà Atlàntic. La llegenda del transatlàntic «indestructible» va captar l’interès i les inversions necessàries per rodar la pel·lícula protagonitzada per Leonardo DiCaprio, sota la direcció de James Cameron. Imatges, música, ambientació, efectes especials i una tendra història d’amor van captar l’atenció de milions d’espectadors arreu del món, i m’imagino que va compensar econòmicament els productors, els actors i la multitud de professionals que participen en una producció cinematogràfica. A molts espectadors els devia captivar el morbo de saber com va anar el naufragi, a d’altres els deuria impactar la recreació del patiment dels ofegats i dels supervivents, o la constatació del ridícul dels qui van dissenyar el superluxós vaixell que va fer figa quatre dies després de ser inaugurat. Elements dramàtics suficients per justificar tot el negoci muntat sobre aquell naufragi i les seqüeles esdevingudes posteriorment, la darrera de les quals l’hem seguida aquesta setmana amb el relat dramatitzat, minut a minut, de l’esgarrifós ofegament dels cinc ocupants del submergible Titan. De fet, el rebombori mediàtic, la mobilització de recursos tecnològics, el desplegament militar, naval i aeri de tres estats en la recerca del batiscaf aventurer ha estat tan extraordinari que ha tapat ostensiblement, desvergonyidament, el patiment i mort d’una quarantena de persones que havien sortit en una embarcació gens sofisticada des de la costa sahariana en direcció a les Canàries fugint de la misèria i la persecució que patien al seu país d’origen. Ara ja són quarts de nou del vespre de dijous, i escric pendent de saber si s’ha acabat l’agonia dels cinc aventurers, però amb el dubte de si un dia o altre es castigaran els culpables de la mort d’unes persones humanes que van viure 18 hores angoixants fins a morir, esperant que algú, «algú» els anés a rescatar. Aquesta i les altres tragèdies que es viuen diàriament a la Mediterrània no tindran mai cap pel·lícula, no. Els protagonistes no són tan sofisticats com els «titànics», i el color de la pell només els dona dret a l’insult, a la discriminació i a la utilització partidista d’un problema humanitari que no té morbo ni final espectacular. S’ofeguen perquè no saben nedar i naveguen en pastera, és clar.