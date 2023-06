Avui m’ajuda en l’article el gran Maquiavel, savi en alta política que no reclama drets d’autor. En el capítol dotzè del famós tractat El príncep (1513) el florentí fa una dura advertència contra el recurs a les tropes mercenàries, que pot ser interessant revisar davant l’alçament de les milícies wagnerianes de Ievgueni Prigojin contra l’autoritat del príncep (o tsar) Vladímir Putin.

Diu: «Les tropes amb què un príncep defensa els seus estats són pròpies, mercenàries, auxiliars o mixtes. Les mercenàries i auxiliars són inútils i perilloses, i el príncep que faci descansar el seu govern en soldats mercenaris no estarà mai segur ni tranquil».

Afegeix al cap de poc: «Els capitans mercenaris o són homes de mèrit o no ho són; no s’hi pot confiar si ho són perquè aspiraran sempre a forjar la seva pròpia grandesa, ja sigui intentant sotmetre el príncep el seu senyor, ja sigui provant d’oprimir-ne d’altres al marge dels designis del príncep; i molt menys s’hi pot confiar si no ho són, doncs amb tota seguretat portaran el príncep a la ruïna».

I posa un parell d’exemples que en aquell temps eren recents i coneguts: «Els milanesos, mort el duc Felip, van prendre a sou Francesco Sforza per combatre els venecians; Sforza va vèncer l’enemic a Caravaggio [1448] i es va aliar després amb ell per subjugar els milanesos, els seus amos. El pare de Francesco Sforza, estant al servei de la reina Joana de Nàpols, la va abandonar inesperadament; i ella, en quedar sense tropes que la defensessin, es va veure obligada, per no perdre el regne, a lliurar-se a mans del rei d’Aragó».

I què pot fer un príncep quan perd la confiança en el capità de mercenaris? Maquiavel recorda la decisió de la Sereníssima República de Venècia quan el condottiero Francesco Bussone, comte de Carmagnola, els va fallar: «No podent-lo llicenciar, ja que perdrien el que havien conquerit, no els quedava altre recurs, per viure segurs, que matar-lo». Apunta-t’ho, Ievgueni.