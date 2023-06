Una creu que ha madurat, que sap el que no vol i té clar el que desitja o busca en un home. El físic no és tan important, costa que et posin els pèls de punta i el sexe pot ser meravellós, tot i que de vegades amb una bona abraçada et sents satisfeta. Creus això fins que tornes a veure Superman 40 anys després de la seva estrena, als cines Aribau de Barcelona. I és llavors quan el cervell et fa clac i t’adones de com el patriarcat ha jugat amb tu. Tornes a sentir aquelles papallones a l’estómac, revius el vol/clau de Lois i Clark com la primera vegada i desitges i crides al món que vols un home com Superman. Metre vuitanta, morè amb ulls blaus, legal, bo i sincer. Superman sempre diu la veritat.

Des que comença la pel·lícula sents el pes del patriarcat enfonsant-te a la butaca. La mare de Superman amb prou feines parla i qui li transmet tot el que ha de saber i aprendre, fins i tot després de mort, és el pare. Marlon Brando, el «senyoro» de la capa platejada. La progenitora desapareix per complet. Però després ens donen una mica d’esperança en presentar-nos una protagonista llesta, divertida, moderna, sense ganes de tenir fills. I tot i que sigui una gran periodista, fa faltes d’ortografia. No sigui que se’ns en vagi de mare el personatge mostrant-la massa intel·ligent. És salvada de morir en un atracament i de caure des d’un helicòpter. Fins i tot ressuscitada després de morta. Estimada en secret, Lois és l’afortunada a qui Superman porta a volar i li llegeix el pensament. «Em pots llegir la ment?», li pregunta mentre volen pel cel. I així, una nena de cinc anys, a qui la meva mare li va haver de posar un candau a la finestra del seu quarto perquè no saltés a la recerca de Superman, va créixer creient que era especial, que algun dia un superhome la veuria i cauria rendit als seus encants llegint-li la ment. Doncs deixin que els expliqui que no va ser gens així. La nena va créixer, no es va tirar per la finestra i amb els anys va aprendre a volar sola. Però no ha deixat de somiar ni un segon de la seva vida en Superman.