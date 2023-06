Sobre el Camp Nou havien de caure les set plagues d’Egipte amb la revelació d’una gestió econòmica escandalosa que ha posat el club contra les cordes i amb el comiat tortuós de la superestrella. El pal de paller de l’entitat, el primer equip masculí de futbol, semblava condemnat a una infinita travessa del desert i a la institució li esperaven anys de feixucs esforços de reconstrucció anímica, esportiva i monetària. No hi deu haver cap altre cas al món d’un club amb una capacitat per a la diagnosi autodestructiva com el FC Barcelona, que per això també és més que un club. I és veritat que la tresoreria és una tragèdia i que el llegat del president anterior pesa com una llosa, però va el Barça i en plena deriva emocional els seus sis equips professionals guanyen la lliga. En l’entitat menys procliu a maniobrar en el punt mitjà que hom pugui imaginar, ara s’imposa un exercici de lògica i coherència que cerqui la quadratura del cercle: retallar pressupostos i continuar guanyant títols. El problema del FC Barcelona no són les seccions ni la televisió del club, sinó gastar 400 milions d’euros a fitxar Dembélé, Griezmann i Coutinho i renovar jugadors en caiguda lliure per la por de què dirà la gent. A la covardia de Bartomeu li segueix l’excés d’adrenalina de Laporta i, malgrat tot, el Barça continua transitant per l’elit. El Camp Nou ha viscut una temporada de gran assistència d’espectadors. Però no ens enganyem, el model de propietat està en risc i entre tots haurien de començar a aclarir quin és el tauler de joc. Hi ha maneres d’evitar una SA pura i dura i la compra per part de qualsevol xeic o d’un fons voltor.