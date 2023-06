L’any 1916 fou l’any més important per a Berga, Queralt i la Patum, es va fer la coronació canònica de la Mare de Déu de Queralt, la festa més important que mai s’ha fet a Berga fins ara. Totes les autoritats catalanes, tant civils com eclesiàstiques, van venir a Berga per la festa, fins i tot un ministre de Madrid i una infanta d’Espanya. Queralt va ser portada de tota la premsa barcelonina i madrilenya... Es va editar la primera i fins ara única guia de Berga, el primer llibre de Patum, una increïble col·lecció de postals , el tenor Vinyes va cantar l’Himne de la Coronació, es van fer diversos llibres sobre la història i literatura queraltina...

Queralt i Berga feien goig. Avui, l’any 2023, Queralt segueix sense tenir aigua corrent potable, clorada, permanent i per a consum dels estadants i visitants, l’ascensor funciona quan pot i vol... i Queralt, des de l’any 1974, en plena dictadura militar franquista, es va partir la propietat dels edificis entre l’església catòlica i l’Ajuntament de Berga. Els de propietat del Bisbat de Solsona estan plenament rehabilitats per assolir les funcions que han de fer, gràcies als dos darrers capellans custodi que van tenir cura del santuari: mossens Ballarín i Barniol. Els edificis municipals, en canvi, cauen a trossos, cap Ajuntament de la democràcia ha tingut la més mínima cura de fer-hi alguna cosa, tot està brut, deixat, i fan tota la pena del món. Han passat alcaldes de tots els colors polítics, però res de res.... mai ni jo ni ningú pot entendre la deixadesa persistent municipal amb edificis consistorials de Queralt! Ara hi ha ajuntament postelectoral, regidors nous a quasi tots els grups municipals faran alguna cosa per la propietat municipal queraltina o seguirà tot deteriorat com fins ara? Queralt fou el segon santuari marià de Catalunya, ves a saber a quin lloc deu ser ara. Des de Josep Pla a Perucho tots han lloat Queralt, les seves vistes i el santuari, però fa quaranta anys que els edificis públics de Queralt no serveixen per a res. Sort de l’església amb els seus sacerdots i ara el masover, que tenen cura dels edificis religiosos. Berga és com és, deia un antic polític berguedà, però Queralt i la propietat municipal no pot seguir cinquanta anys més sense posar-hi ni una totxana o teula.