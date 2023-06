Teòricament, el silenci de les cancelleries occidentals durant la revolta frustrada del líder de Wagner amagava una gran satisfacció. Però m’hauria agradat veure què passava en la intimitat dels ministeris d’Exteriors i dels serveis d’intel·ligència. De fet, em temo que al Pentàgon, a l’MI6 i a la Sécurité es creuaven missatges del tipus: «¿el satèl·lit que espia el Kremlin veu alguna cosa? ¿què fa el Putin? ¿no estarà pensant a fotre el camp, no? ¿No deixarà que es desplomi el règim i ens deixarà un merder de quilotons com el de 1991, no? ¿Sabem on és el Prigojin? ¿Tenim a punt un míssil per fotre-li per barret i que sembli un accident?»

En el pas de l’URSS a Rússia hi va haver dos intents de cop d’estat en tres anys. El gran puzle soviètic va perdre una pila de peces, però la situació va ser reconduïda sense que comencés una guerra civil. Potser no hi haurà tanta sort la tercera vegada. Em temo molt que, en comptes de posar cava a la nevera, dissabte Macron i Scholz es trucaven i es lamentaven: «¡¡nosaltres ja dèiem que havíem d’anar amb compte amb Rússia!! ¿Què fot el Borrell traient pit com si fos el general Patton?». Occident vol derrotar Putin, sense cap mena de dubte, i li convé que Rússia evolucioni cap a un règim fiable, dominable i, si pot ser, democràtic. Però de mica en mica. Si el règim col·lapsa de cop no apareixerà una marea de demòcrates, sinó una lluita entre aspirants a dictador que es rifaran el maletí nuclear mentre desenes de repúbliques surten fugint a la recerca d’empara en les esferes d’influència de Turquia i Xina. Txetxènia, la primera. Ningú no vol això. I ara que s’ha vist que Putin pot ser molt prudent en una situació crítica, encara hi haurà menys pressa per fer-lo fora.