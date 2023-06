Amb el parc Vila Closes encarat cap a una darrera reforma consensuada amb els veïns que en retirarà la major part de les gàbies, el barri de la Plaça Catalunya tindrà encarat un motiu de frustració que ha durat anys, i és d’esperar que ara, d’una vegada, l’espai respongui al que volen i necessiten els veïns. Mentrestant, just al costat, la plaça Catalunya avança cap a una decrepitud que ja no es pot dissimular. L’interès que ha atret el parc possiblement hagi fet passar desapercebut el fet que la plaça on sí que hi ha una intensa vida social (el parc ha estat desaprofitat durant la major part del temps) comença a tenir problemes de descomposició. La plaça Catalunya és el principal espai públic del barri més densament poblat de Manresa, i està molt pressionat. Els infants petits hi juguen al seu espai, els més grandets hi juguen a pilota i els veïns que hi seuen sovint són incomodats per tanta pilota. Els tres usos són necessaris i han de ser compatibles. El parc Vila Closes podria ajudar a descongestionar-lo si els veïns se’l fan més seu. En tot cas, l’Ajuntament hauria de veure els dos espais de forma global i reparar i actualitzar la plaça per treure el màxim rendiment del conjunt.