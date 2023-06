Bernabé fou un dels setanta deixebles que Jesús va enviar per tot Israel a predicar que «el Regne de Déu és a prop». Més tard va anar amb Pau de Tars a evangelitzar «les nacions» (els no jueus) i se les van tenir amb els apòstols Pere i Jaume sobre la circumcisió dels conversos. No era un debat sanitari sinó religiós: estava en joc considerar els cristians com una secta del judaisme o com la religió nova que va acabar sent. La tradició converteix Bernabé en el primer bisbe de Milà. Una variant catalana del nom és Bernabeu, esdevingut cognom; el duia qui fou president del Reial Madrid, Santiago Bernabeu, i és el de l’avi de Gerard Piqué, Amador Bernabeu, directiu del Barça durant molts anys.

En enviar-los pels camins posegosos Jesús va dir a Bernabé i als altres seixanta-nou: «Si entreu en una població i us acullen, mengeu el que us ofereixin, cureu els malalts que hi hagi i anuncieu el Regne». Tenir cura dels malalts és la feina de l’Hospital Sant Bernabé, institució molt antiga que només va perdre el nom durant la febrada anticlerical de la Guerra Civil, i que ara ho ha tornat a fer, segons va revelar aquest diari diumenge passat, ja que en els papers oficials se’l denomina «Hospital de Berga». Prefereixo creure que és un accident, que algú va escriure una hac majúscula a la frase descriptiva «l’hospital de Berga» i va convertir en nom comú en nom propi. No se m’acut que hagi tornat a Catalunya la dèria menjacapellans del 1936, que tants estralls va fer i tants honestos catòlics va expulsar de la causa republicana. Per al dia a dia dels berguedans l’afer és menor, perquè ells simplement van «a l’hospital», l’únic de la ciutat. Si fossin més la cosa es complicaria. Jo vaig néixer a «l’hospital» i el meu germà a «la clínica», respectivament de Sant Andreu i de Sant Josep, a Manresa, i tots dos patronímics han resistit els successius capítols de la llarga fusió hospitalària. Espero que persisteixin, perquè les ciutats també són tot allò que han estat. Advocacions incloses.